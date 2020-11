Aprenda tudo sobre maquiagem para pele madura 

Se você acha que a maquiagem para pele madura funciona para esconder os sinais de expressão, é melhor repensar o assunto. Isso porque a verdade é que a técnica precisa servir como um complemento para valorizar e realçar a beleza natural. Mais que isso: ela deve renovar e alavancar a autoestima.

Mas é importante ressaltar que a pele madura requer mesmo atenção especial. Isso vai desde a escolha dos produtos até as técnicas de aplicação. Afinal, com o passar dos anos, a tendência é que a pele fique, naturalmente, mais seca e sem viço. Além disso, surgem vasinhos, flacidez e sinais de expressão. Por isso, o ideal é apostar em makes com ação hidratante e evitar aquelas com cobertura seca.

Nos olhos, vale usar um primer ou hidratante específico. Já as melhores sombras são as que têm toque acetinado, pois acentuam menos as linhas finas. Outro segredinho é manter o equílibrio. Ou seja, a regrinha do “menos é mais” vale ouro na maquiagem para a pele madura. Afinal, se você exagerar na quantidade de produto, por exemplo, pode acabar deixando o rosto marcado ou craquelado.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Passo a passo para uma make básica

Em primeiro lugar, antes de começar a maquiagem para pele madura, é preciso uma rotina de cuidados, principalmente em relação à limpeza do rosto. Assim, você pode investir em sabonete e hidratante próprios para o seu tipo de pele. Além disso, não se esqueça do protetor solar!

Tudo isso é fundamental para preparar a pele madura e, dessa forma, ajudar no acabamento e garantir uma duração mais longa para a make.

Em seguida, aplique primer em todo o rosto. Ele fecha e ameniza os poros. Também uniformiza a pele e faz a maquiagem durar mais tempo. Você pode também substituir por água termal ou bruma hidratante.

Depois de fazer essa etapa, é hora da base. Escolha uma versão líquida, já que costuma ter acabamento suave. Há no mercado marcas que já contêm protetor solar e fator anti-idade. Com relação ao corretivo, o resultado fica melhor quando você espalha com batidinhas leves. Para isso, use as pontas dos dedos. Mas não exagere na quantidade!

Nos olhos, o ideal é ter uma paleta de sombras básica, principalmente em tons terrosos. Muito brilho não é tão interessante. Isso porque a pele madura pode ficar com aspecto mais envelhecido. Por outro lado, fica incrível com uma boa camada de máscara de cílios e um blush rosa ou pêssego. Por fim, você pode arrasar no batom. Vale um tom mais escuro ou ainda variações de rosa e coral, que são superelegantes.

No vídeo abaixo, Simone Sá ensina uma maquiagem para pele madura bem fácil de seguir, perfeita para quem não tem muita prática.

E a blogueira Juliana Goes dá dicas ótimas enquanto faz uma make linda em sua mãe.

O que usar na pele madura

Protetor Facial Diário Renew Pollution Protect+ FPS 50, Avon: com acabamento mate, o produto contém antioxidantes. Assim, protege a pele madura contra os raios solares e também os radicais livres.

Hidratante Facial Hydro Boost Water Gel, Neutrogena: a textura desse hidratante é leve e de rápida absorção. Por ter ácido hialurônico, restabelece os níveis saudáveis de água na pele.

Base Fluida, Vult: por causa do aplicador em conta-gota e da textura fluida, é fácil de aplicar e não craquela. Isso é ideal para a pele madura. Além disso, proporciona sensação de leveza e toque aveludado. Contém microesferas que disfarçam linhas finas de expressão.

Corretivo Instant Age Rewind Eraser, Maybelline: com alta cobertura e toque seco, é indicado para a região dos olhos. Disfarça olheiras, inchaço e linhas finas. Por fim, o acabamento é natural e de alta fixação.

Pó Compacto HD Ultra Fino, Tracta: a textura desse pó é leve e com acabamento acetinado. Por isso, é perfeito para finalizar a maquiagem para pele madura.