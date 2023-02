O que aconteceu com Yasmin Brunet no desfile da Grande Rio? Entenda a polêmica

Yasmin Brunet está sendo alvo de uma polêmica após desfilar com a Grande Rio no último domingo, 19. A modelo teria ficado incomodada por ter sido colocado em cima de um carro alegórico de última hora, além dos problemas com a fantasia usada por ela. A famosa também foi chamada de 'chata' pela filha do presidente da Grande Rio, Thainá Oliveira.

A confusão entre a modelo Yasmin Brunet e a escola de samba Acadêmicos do Grande Rio começou no dia do desfile da agremiação, que passou na Marquês de Sapucaí no domingo. A loira se atrasou para o evento e chegou quando a escola já estava entrando na avenida.

No entanto, Yasmin teve mais problemas no desfile. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, a modelo também ficou incomodada por ter sido remanejada para desfilar em cima de um carro alegórico e não no chão, como um dos grandes destaques, conforme prometido. O motivo seria a falta de samba no pé da loira.

A modelo também teve problemas com a fantasia, que precisou ser finalizada direto no seu corpo, o que teria a machucado. Yasmin também teria comprado algumas pedrinhas extras para dar brilho à vestimenta.

Além disso, a modelo também foi ignorada pela Rede Globo e não ganhou destaque na transmissão. Entretanto, quem envia os nomes para a emissora são as escolas de samba.

O mal-estar da loira com a Grande Rio chegou aos ouvidos de Luiza Brunet, mãe de Yasmin, que ficou revoltada com a situação e afirmou que a filha não precisava passar por isso.

Em sua página no Instagram, a loira agradeceu a escola pelo desfile. "Realizei um sonho. Minha primeira vez na Sapucaí", limitou-se a dizer.

Yasmin Brunet é criticada por filha do presidente da Grande Rio

Após a divulgação da insatisfação de Yasmin Brunet com a Grande Rio, a filha do presidente da agremiação, Tainá Oliveira, usou sua página no Twitter para criticar a famosa.

"Olha, essas “celebridades” não dão um real e ainda querem reclamar. A gente tem que rir mesmo! Ainda bem, que a bonita foi cortada e ano que vem nem de avião ela passa por aqui! Vai em paz, CHATA", escreveu.

Tainá também afirmo que Yasmin não comprou nada para a fantasia. "Tudo mentira, não comprou um pedrinha. Perturbou todo mundo desde o começo!! E o povo diz que eu não sei sambar, é porque não viram ela", continuou. "Gente, vou contar uma coisa pra vocês! A Grande Rio, não cobra por vagas de musa ou destaque. nenhuma “celebridade” paga a fantasia. A Grande Rio, faz a grandona e paga tudo!! Então, qualquer uma que chegar aí e falar que comprou algo é TUDO MENTIRA!". Ela também fez um tweet usando apenas a letra "Y", dando a entender que estava falando sobre a modelo.

Com a repercussão dos Tweets de Tainá, Yasmin Brunet postou um print de um comprovante de pagamento para provar que de fato havia comprado as pedrinhas.

Filha de Luiza Brunet está fora do desfile das campeãs

Após a treta com a Grande Rio, Yasmin Brunet não participará do desfile das campeãs do RJ neste sábado, 25. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da agremiação ao Gshow, que também afirmou que o lugar da modelo não será ocupado por nenhuma outra famosa.

Thainá Oliveira também já havia falado que a musa não participaria do desfile. "Então, cavalo dado não se olha os dentes. A bonita se convidou e ainda quer sair falando mal. Perturbou todo mundo desde o primeiro momento! E agora, foi cortada e nem nas Campeãs ela vem", escreveu.

