Quando é o desfile das campeãs do Rio de Janeiro de 2023?

O desfile das campeãs do Rio de Janeiro, no dia 25 de fevereiro, vai celebrar as escolas de samba que saíram vitoriosas do Carnaval 2023. O público terá a oportunidade de assistir mais uma vez as agremiações na Marquês de Sapucaí nesse final de semana na capital fluminense.

Os ingressos podem ser adquiridos pela internet ou nas bilheterias físicas. Os preços variam de acordo com o setor escolhido. As arquibancadas populares custam R$ 10, mas também é possível optar pelas cadeiras individuais, por R$ 160, ou arquibancadas especiais por R$ 200. As entradas são vendidas pela Total Acesso na web ou no estande de vendas da Central LIESA, atrás do Setor 11, no Sambódromo.

Os foliões que optarem por comprar o ingresso online podem efetuar o pagamento com cartão de crédito ou PIX. Já a venda presencial aceita apenas dinheiro.

Onde assistir ao Desfile das Campeãs 2023?

O desfile das campeãs será exibido ao vivo pelo Multishow e Globoplay a partir das 21h30, horário de Brasília. O evento será aberto para não-assinantes da plataforma de streaming.

Para assistir pela televisão, é necessário ter um plano de assinatura de uma TV à cabo que contemple o Multishow no pacote.

Pela internet, é necessário acessar o Globoplay, ou baixar o aplicativo, e se cadastrar gratuitamente - quem já tiver conta basta fazer login. Em seguida, clique em 'Agora na TV' e depois no player da transmissão do evento.

Quem é a maior campeã do Carnaval do Rio de Janeiro?

A escola com mais títulos no carnaval carioca é a Portela, com 22 vitórias ao longo da história. A última vez que a agremiação venceu foi em 2017 - o título foi conquistado após 33 anos de jejum. Em 2022, a escola ficou em segundo lugar atrás da Acadêmicos do Grande Rio, que conquistou sua primeira vitória.

O segundo lugar no ranking fica com a Mangueira, com 20 título. A Beija-Flor de Nilópolis completa o top 3 com 14 títulos conquistados no carnaval do Rio de Janeiro.

1º lugar - Portela: 22 títulos

2º lugar - Mangueira: 20 títulos

3º lugar - Beija-Flor de Nilópolis: 14 títulos

4º lugar - Salgueiro e Império Serrano: 9 títulos

5º lugar - Imperatriz Leopoldinense: 8 títulos

6º lugar - Mocidade Indep. de Padre Miguel: 6 títulos

7º lugar - Unidos da Tijuca: 4 títulos

8º lugar - Unidos de Vila Isabel: 3 títulos

9º lugar - Unidos do Viradouro: 2 títulos

Quem ganhou o Carnaval do Rio de Janeiro?

A apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro acontecem nesta quarta-feira, 22 de fevereiro, a partir das 16h, horário de Brasília. A transmissão das notas dadas pelos jurados é feita pela Rede Globo e também pelo G1, direto da Praça da Apoteose.

12 agremiações passaram pela Marquês de Sapucaí nos dias 19 e 20 de fevereiro. Neste ano, estão no Grupo Especial: Império Serrano, Mangueira, Mocidade Indep. de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Acadêmicos do Salgueiro, Mangueira, Paraíso do Tuiuti, Portela, Unidos de Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense, Beija-Flor de Nilópolis e Unidos do Viradouro.

As duas escolas que receberem as menores notas são rebaixadas para a Série Ouro, assim como outras duas agremiações terão a chance de subir para o Grupo Especial.

Vai ter desfile das campeãs em São Paulo?

O desfile das campeãs também acontece em 25 de fevereiro, na mesma data do evento do Rio de Janeiro. As escolas que conquistaram as maiores notas na apuração que aconteceu na última terça, 21, passam novamente pelo Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da capital paulista.

Os ingressos podem ser adquiridos pela internet ou diretamente no Sambódromo. Os preços variam entre R$ 35 e R$ 300 dependendo do setor escolhido

A grande campeã deste ano foi a Mocidade Alegre, com 270 pontos. A Mancha Verde, que venceu o carnaval no ano passado, ficou em segundo lugar com 269,9, empatando com a Império de Casa Verde e Acadêmicos do Tatuapé. A Unidos de Vila Maria e a Estrela do Terceiro Milênio foram rebaixadas.

Mocidade Alegre: 270

Mancha Verde: 269,9

Império de Casa Verde: 269,9

Acadêmicos do Tatuapé: 269, 9

Dragões da Real: 269,8

Tom Maior: 269,8

Independente Tricolor: 269,7

Águia de Ouro: 269,6

Gaviões da Fiel: 269,6

Barroca Zona Sul: 269,5

Acadêmicos do Tucuruvi: 269,4

Rosas de Ouro: 269,2

Unidos de Vila Maria: 269,1

Estrela do Terceiro Milênio: 269,1