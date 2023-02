Quem é Xurrasco 021, nova sensação da internet em 2023?

A internet só tem um assunto nos últimos dias: Xurrasco 021. O jovem Gabriel Luiz, de 17 anos, viralizou em um aplicativo ao postar vídeos reproduzindo as mais diversas coreografias e conquistou seguidores famosos como L7nnon, Cleo, Chay Suede e Gloria Groove. Ele também foi elogiado por Ana Maria Braga e "homenageado" por Paulo Vieira no Big Terapia, quadro do BBB 23. Vem conhecer o carioca!

Conheça Xurrasco 021 do TikTok?

Xurrasco 021 é o nome de usuário de Gabriel Luiz, morador de Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O jovem de 17 anos se tornou a nova sensação da internet ao dançar a música 'Lovezinho', de Kevinho, Tainá Costa e MK no Beat, além de outras faixas que fazem sucesso no TikTok.

O garoto, que virou meme, agora soma mais de 2,2 milhões de seguidores em sua página do TikTok e mais 1 milhão no Instagram, marca alcançada por ele recentemente. Seus vídeos no aplicativo marcam números altíssimos de visualizações - 'Xurras', como é chamado pelos internautas, tem mais de 14 milhões de views em um único vídeo. Ele também soma mais de 30 milhões de curtidas nas publicações.

O jovem nem sempre está desacompanhado. Ele também grava vídeos com os amigos, chamados de 'Tropa do Xurrasco'. Além disso, o carioca chama atenção pelo visual: ele sempre está com uma camiseta bem colada ao corpo e muitas vezes usa óculos de sol em cima da cabeça. Xurras também gosta de gravar sem camisa.

O rapaz arranca elogios dos internautas, que se divertem com as publicações. "Começou no meme mas agora eu tenho um crush de verdade nele", escreveu um usuário do TikTok. "O carioca mais lindo sem dúvidas é o xuxu", publicou outra. "Xu, você roubou toda a beleza do mundo pra você", comentou mais uma seguidora. Os fãs do influenciador digital são chamados de "espetinhos" nas redes sociais.

Além de ganhar seguidores famosos, Xurras conheceu a influenciadora digital Ingrid Ohara e também gravou vídeos ao lado de Mel Maia e Mc Daniel. Ele até já tem sua própria página de fãs no Twitter, com mais de 50 mil seguidores, que publica memes e novidades sobre a vida da mais nova celebridade da internet.

Assista ao vídeo de maior sucesso de Xurrasco:

Xurrasco é elogiado por Ana Maria Braga e recebe 'homenagem' de Paulo Vieira

Xurrasco também chamou atenção da apresentadora Ana Maria Braga. No Mais Você desta quinta-feira, 16, foram exibidos alguns trechos dos vídeos do carioca.

"Esse moço dos cabelos parafinados é Gabriel Luiz, ele é o momento. Manda ver nas coreografias, as dancinhas dele já têm 3 milhões de seguidores nas redes sociais", disse Ju Massaoka. Louro afirmou que o garoto lembra a atriz Marília Gabriela e Ana concordou, além de fazer elogios ao rebolado e gingado do carioca. Os espectadores mais atentos também notaram que Paulo Vieira fez uma referência a Xurrasco no BBB 12. No quadro Big Terapia, exibido na última quarta (16), o humorista colocou uma foto do influenciador em um porta-retrato que enfeitava sua mesa. Os fãs do Xurras foram à loucura na web. "O que o Xurrasco ta fazendo na mesa do Paulo Vieira????", escreveu uma internauta. "Simplesmente o xurrasco na mesa do Paulo Vieira no Big Terapia kkkkkkkkk", escreveu outra. Em sua página no Twitter, o comediante postou o nome do influenciador junto com um emoji de coração.

