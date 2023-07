Onde está o Faustão hoje? Apresentador deixou a TV

Faustão, 73 anos, deixou o comando do "Faustão na Band" em maio e encerrou o contrato com a emissora após apenas um ano e meio. O programa segue no ar até o começo de agosto mas sem a presença do famoso, que retorna apenas na última edição para uma despedida. Sem contrato com nenhum canal, onde está o Faustão hoje?

O que aconteceu com o Faustão?

Fausto Silva não está trabalhando na televisão no momento. O apresentador, que não tem redes sociais, está fora das telinhas pela primeira vez depois de mais de três décadas.

Em maio deste ano, o global afirmou em entrevista ao Notícias da TV que iria demorar para retornar ao trabalho. "Vou parar um bom tempo. Programa diário é desgastante. [A Band] Dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado", declarou.

Aos 73 anos, o apresentador admitiu que é hora de diminuir o ritmo. "Eu tô na hora de dar uma descansada, uma parada, principalmente curtir os amigos, curtir a família. Estava num ritmo muito acelerado. Esse negócio de [programa] todo dia, todo dia, embora se grave só três vezes por semana, na verdade você fica envolvido a semana inteira", continuou. Circularam rumores de que Faustão teria conversado com o SBT e com a Record, mas nenhum acordo foi fechado.

O apresentador parou de gravar na Band em 31 de maio. Desde meados de junho, a atração segue comandada por João Guilherme, filho do apresentador, e pela jornalista Anne Lottermann, que também deixam a emissora em breve. O Faustão na Band fica no ar até o começo de agosto, quando será substituído pelo novo programa "Melhor da Noite" sob o comando de Zeca Camargo e Glenda Kozlowski.

O programa foi encerrado após amargar baixos índices de audiência e sofrer cortes na equipe. O prejuízo estimado deixado pelo Faustão na Band é de R$ 50 milhões após a atração não render o retorno esperado.

Faustão ainda aparecerá na TV uma última vez para se despedir da emissora. Uma homenagem ao famoso já foi gravada e será exibido no último dia do programa na Band, em data que ainda será divulgada pelo canal.

A homenagem ao famoso contará com a presença da família de Fausto e promete deixar todos os emocionados. O DCI apurou com fontes que estavam na gravação que o último programa do apresentador causou lágrimas em quem estava presente.

Veja: Sem rancor: os bastidores da despedida de Faustão da Band

Quem será o substituto de Faustão na Band?

"Melhor da Noite" será exibido de segunda a sexta-feira das 20h30 às 22h, e reunirá jornalismo, esporte e entretenimento em um só lugar. Ao contrário do Faustão na Band, a nova atração será exibida ao vivo.

Segundo a emissora, todas as filiais espalhadas pelo País estarão envolvidas no projeto como uma forma de trazer as identidades, os sotaques e as expressões culturais de cada região. O programa também contará com uma plateia no estúdio e terá a participação do público através das redes sociais, links ao vivo, sorteios e enquetes.

"Que bom poder dividir com vocês um novo projeto! Tão desafiador como uma onda gigante de Nazaré! Melhor poder ter o Zeca ao meu lado, pra dropar essa onda juntos!! Na tela da Band ao vivo. Acabou o segredo! Agora e pra valer!", escreveu Kozlowski em sua página no Instagram.

"Feliz de anunciar que agora não é especulação, é oficial! Eu e Glenda juntos num programa que… bom, se quiser saber da história toda, olha meu vídeo do reels! Viva a possibilidade de a gente reinventar tudo (aos 60!)", publicou Zeca.

Veja: Anne Lottermann: quem é a apresentadora do programa do Faustão