Anne Lottermann é apresentadora no programa do Faustão e já passou pela Globo - Foto: Reprodução/Instagram/@annelottermann

Anne Lottermann: quem é a apresentadora do programa do Faustão

Anne Lottermann: quem é a apresentadora do programa do Faustão

Com a saída de Fausto Silva do programa do Faustão na Band, a atração segue guiada pela jornalista Anne Lottermann e João Guilherme Silva, filho do apresentador. A previsão é que a dupla assuma as rédeas até julho, quando o programa será substituído na programação. Mas afinal, quem é Anne Lottermann? A apresentadora está há anos na televisão, mas nem todo mundo a conhece.

Quem é Anne Lottermann, apresentadora do programa do Faustão?

Anne Lottermann tem 39 anos de idade, é jornalista, e já passou por alguns canais de televisão e rádios. Antes de migrar para a Band para ser co-apresentadora do programa de Faustão, a loira estava no lugar de Maju Coutinho na meteorologia do Jornal Nacional, na Globo.

A carreira de Anne teve início no começo dos anos anos 2000, na rádio Paradiso FM, em que ela trabalhava escrevendo notícias para um programa diário. Pouco depois, ela conseguiu espaço na televisão e trabalhou na Band Rio, depois na Band São Paulo e então na Band News entre 2005 e 2008.

Em 2009, a oportunidade na maior emissora do país chegou e Anne migrou para a Rede Globo. Primeiro, ela trabalhou na GloboNews e cobriu grande eventos jornalísticos durante alguns anos. Sua estreia na TV Globo veio apenas em 2014, quando trabalhou como repórter no Bom Dia Rio e o RJTV.

Dois anos depois, ela se tornou a “garota do tempo” do RJTV 2ª edição. Mais tarde, ela conquistou o mesmo cargo na previsão do tempo do RJTV matutino e também o Edição das 16h da GloboNews.

Foi em 2019 que Anne Lottermann conquistou seu maior destaque na televisão, ela assumiu a previsão do tempo do Jornal Nacional no lugar de Maju Coutinho, que na época foi para o Jornal Hoje.

No final de 2021, Anne anunciou sua saída da Globo, após ser contratada para o programa de Faustão na Band. “Não foi fácil tomar a decisão de sair da Globo. Foram 11 anos! Entrei uma menina. Saio completamente transformada. Só tenho agradecimentos! Aos meus líderes que me deram oportunidades de crescer como pessoa e profissional, aos colegas de trabalho que me ajudaram nessa jornada e se transformaram em grandes amigos”, escreveu no Instagram em despedida na ocasião.

A estreia do programa do Faustão na Band foi em janeiro de 2022. Agora em maio de 2023, o comunicador anunciou sua saída da atração, que permanece no ar até julho de 2023 com Anne Lottermann e João Guilherme Silva como apresentadores.

Entenda – Por que o Faustão não apresentou o programa hoje?

Anne Lottermann foi casada com quem?

Anne Lottermann foi casada por cerca de oito anos com o publicitário Flávio Machado, que morreu aos 41 anos de idade em outubro de 2017, vítima de um câncer peritônio. CEO da SRCOM, ele comandava uma das maiores agências de brand experience do país.

Depois de sete meses de tratamento contra o câncer, ele estava internado no Hospital Sírio Libanês na época do falecimento. O velório foi no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Do relacionamento de Flavio e Anne nasceram dois filhos, Gael e Leo.

Na atração de Fausto Silva, a jornalista ganhou uma homenagem dos filhos no aniversário e citou o falecido marido no quadro Arquivo Pessoal. “Todo dia que eu conheci meu marido, que a gente se abraçava, a gente sentia que era um reencontro de almas (…) Ele me preparou para tudo que eu ia enfrentar dali para frente”, contou.

Confira – Qual é o salário do Faustão hoje? Apresentador já foi o mais bem pago da TV Globo

Quem é o atual namorado de Anne Lottermann?

Atualmente, a apresentadora do Faustão está namorando Fernando Musa, nome do mercado publicitário e CEO do grupo Ogilvy Brasil. Discreta sobre sua vida pessoal, Anne Lottermann não fala muito ou pública várias fotos e vídeos com o namorado nas redes sociais, mas o companheiro já apareceu no programa do Faustão na Band.

No começo do mês, dia 10 de maio, no quadro Divã do Faustão, Fernando apareceu junto a Naiara Azevedo, Joel Datena, Luiza Brunet e Carol Nakamura em um especial que falou sobre relacionamentos.

Leia também – Quem são os pais de Debora Ozório na vida real?