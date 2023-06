Onde nasceu Debora Ozório, a Petra de Terra e Paixão?

Debora Ozório é a nova queridinha dos noveleiros, interpretando Petra na novela "Terra e Paixão". A atriz, que está em sua primeira novela das nove, gera curiosidade sobre sua vida pessoal e trabalhos antes de viver a problemática jovem do horário nobre. Saiba onde nasceu Debora Ozório e outras curiosidades sobre a artista.

Debora Ozório é de onde?

A intérprete de Petra em Terra e Paixão nasceu no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 1996, onde mora atualmente, já que os Estúdios Globo, onde é gravada a novela, também fica na capital fluminense.

A escorpiana é filha da psicanalista Surama Ozório, com quem já publicou fotos em sua página no Instagram. A jovem também tem irmãs e uma afilhada.

A estrela global começou a estudar teatro ainda criança e esteve em algumas peças de teatro, como "O Reino da Gataria" e "Blackbird". Antes de conseguir seu primeiro papel fixo em folhetins, ela fez breve participações em "Totalmente Demais" (2016) e "Tempo de Amar" (2018).

A primeira novela de Debora Ozório foi "Espelho da Vida" (2018), na qual interpretou Pat. Também fez trabalhos fora da Globo nos anos seguintes, como o seriado "Me Chama de Bruna", da Fox, e da novela "Gênesis" (2021), na Record.

Voltando à Globo, participou da série do Globoplay "Filhas de Eva" (2021), mas conquistou destaque de fato ao interpretar a jovem Olívia na novela "Além da Ilusão" (2022), exibida no horário das 18h.

Agora, Debora Ozório conquista seu primeiro papel no horário nobre da Globo e já se tornou um sucesso. Petra, filha caçula de Antônio La Selva (Tony Ramos), é uma jovem viciada em remédios tarja preta que sonha em encontrar um grande amor. A agrônoma vive um relacionamento com Luigi (Rainer Cadete), sem imaginar que o italiano é um golpista que só quer colocar as mãos na fortuna de sua família.

Já em relação a sua vida afetiva, Debora Ozório namora o cantor BelaRosa, desde 2021. Apaixonados, os dois sempre trocam declarações de amor em suas redes sociais.

O que vai acontecer com Petra em Terra e Paixão?

Petra é uma jovem que ainda guarda um segredo do público. A personagem chegou a se casar uma vez, mas a união foi anulada pouco tempo depois. Apesar do fato sempre ser citado nas conversas da família La Selva, a audiência ainda não descobriu o motivo para isso ter acontecido.

Nos próximos capítulos do folhetim, Petra e Luigi vão começar os preparativos para ao casamento. Irene (Glória Pires) acredita que a união da filha com o italiano fará com que ela se livre do vício em remédios. A madame também pedirá para que a filha fique mais próxima de Caio (Cauã Reymond) para conhecer detalhes da produção, já que a matriarca quer que a jovem entre na linha de sucessão dos negócios do pai.

Apesar do pré-contrato de casamento que Antônio fará Luigi assinar, é possível que a união não aconteça. A sinopse da novela que circula na imprensa mostra que o golpista irá se envolver com a própria sogra, Irene, e que será descoberto pelo empresário.

Diante do drama, Petra pode se tornar a nova vilã do folhetim e fazer de tudo para herdar os negócios do pai, inclusive colocar fogo na plantação de Aline (Barbara Reis). A mocinha também ainda não descobriu que o noivo mantém um caso com Gladys (Leona Cavalli).

Terra e Paixão fica no ar até janeiro de 2024 e deve ser substituída pelo remake de Renascer, adaptado por Bruno Luperi, a partir do próximo ano.

