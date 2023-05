Lembra dela? Veja Debora Ozório em Além da Ilusão

Atualmente na faixa das 21h como Petra de Terra e Paixão, a atriz Debora Ozório já foi destaque na faixa das 18h como Olívia de Além da Ilusão, novela que foi ao ar entre fevereiro e agosto de 2022. A personagem, queridinha do público, tinha amor proibido e contava com mistérios sobre sua origem.

Debora Ozório foi Olívia em Além da Ilusão

Na primeira fase de Além da Ilusão, Olívia foi interpretada pela atriz Letícia Pedro, na época com 20 anos de idade, que vivia a personagem na fase adolescente. Depois de um salto de 10 anos na trama, a garota foi substituída por Debora Ozório na produção, que assumiu Olívia até o final da novela.

Na história da autora Alessandra Poggi, Olívia foi criada por Fátima (Patrícia Pinho), que cuidava da mercearia da vila operária, e Benê (Cláudio Jaborandy), fiel funcionário e administrador do engenho do coronel Afonso (Lima Duarte), mas não era filha legítima do casal. Ao longo da trama, é revelado que a menina era na verdade a filha perdida que Heloísa (Paloma Duarte) buscou durante toda a sua vida.

Devido a Heloísa ter engravidado fora do casamento na juventude e se negado a dizer o nome do pai da criança, seu pai, o coronel Afonso, tomou a criança dos seus braços e nunca contou para Heloísa o paradeiro da menina. Ele entregou Olívia para Benê, que não revelou para a esposa a verdadeira origem da garota.

Apenas quando Olívia se torna adulta é que a verdade vem a tona e Heloísa consegue curar a ferida aberta em seu coração tantos anos antes. Após se descobrir que a personagem de Debora Ozório era filha de Heloísa, outra reviravolta tomou conta da trama: a identidade do pai biológico dela, que era ninguém mais, ninguém menos que Matias (Antonio Calloni), marido da irmã de Heloísa e pai das protagonistas Elisa e Isadora (Larissa Manoela).

Além da verdade sobre os pais de Olívia, a jovem tinha outras tramas de destaque na novela Além da Ilusão. Uma delas era sua luta por direitos trabalhistas, políticos e também femininos. Funcionária da Tecelagem Tropical, ela lutava por justiça e não tinha medo de batalhar pelo que queria. Engajada e obstinada, a mocinha chega a levar um tiro em uma manifestação que organizou, o que a deixou entre a vida e a morte na trama.

Após se recuperar do tiro, a personagem de Debora Ozório recebeu más notícias e precisou lidar com uma difícil situação. Por levar um tiro no ventre, ela precisou ter o útero retirado e por isso nunca poderia gerar filhos. Apesar da tristeza com a situação, a moça foi consolada pelo amado Tenório (Jayme Matarazzo), que garantiu que eles poderiam adotar.

Falando em Tenório, o romance da dupla foi um dos pontos altos da novela e rendeu grandes cenas para Debora Ozório. O namoro da dupla começou de maneira proibida, já que Tenório era padre. Ele chega na cidade como o novo vigário que vai assumir a igreja da vila operária e acaba se envolvendo aos poucos nos problemas dos tecelões e lavradores da região.

A preocupação com a população faz com que ele e Olívia se aproximem e ali nasce um amor. No final da trama, Tenório abandona a batina para ficar com a amada. Após o namorado de Olívia receber uma carta do Vaticano que o libera de seus votos, o casal sobe ao altar e sela a união em um final feliz no desfecho da novela.

O que vai acontecer com Petra em Terra e Paixão

Petra deve se tornar uma grande vilã na novela Terra e Paixão, segundo trechos obtidos pela coluna de Carla Bittercourt, do Notícias da TV. De acordo com as informações, ao longo da trama de Walcyr Carrasco, a personagem de Debora Ozório vai se voltar contra Caio (Cauã Reymond) e Aline (Barbara Reis) após a morte de Daniel (Johnny Massaro).

Como Daniel vai morrer em acidente de carro após uma discussão feia com o meio-irmão por culpa do amor que ambos sentem por Aline, Petra vai culpar os dois pela perda do irmão. Por isso, a jovem será responsável por um incêndio que destruirá a colheita de Aline e tentará derrubar Caio para ficar com toda a herança do pai, o poderoso Antônio La Selva (Tony Ramos).

