Quem são os pais de Debora Ozório na vida real?

Debora Ozório interpreta Petra, filha de Antônio La Selva e Irene em Terra e Paixão. A atriz da nova novela do horário nobre despertou o interesse do público ao viver a problemática mocinha do folhetim, que quer saber mais sobre sua vida e família. Confira quem são os pais de Debora Ozório.

Debora Ozório é filha de quem?

A atriz Debora Ozório é filha da psicanalista Surama Ozório. A mãe da estrela global mantém uma conta privada no Instagram apenas para amigos e família.

Em maio de 2022, a atriz, que não costuma expor muito a vida pessoal na web, publicou uma foto ao lado da matriarca em comemoração ao dia das mães. “Você que é meu início e todos os meus recomeços de um amor que não tem fim. Te escolho nessa e em todas vidas. Te amo com a força mais profunda que um cordão umbilical pode ter. Que incrível é descobrir mais da vida ao seu lado e viver os sentimentos mais puros que alguém pode ter. Obrigada vida, obrigada mãe. Todo dia é seu e nada que eu escreva pode nos mensurar. Eu te amo”, escreveu.

A carioca também tem uma irmã e uma afilhada, com quem já publicou algumas fotos em sua página no Instagram anteriormente.

Já em relação a sua vida afetiva, o namorado de Debora Ozório é o cantor BelaRosa, desde 2021. O primeiro EP do rapaz, ‘Me Pede Mais’, foi lançado há dois anos.

O que vai acontecer com Petra em Terra e Paixão?

Petra é a filha caçula dos vilões da trama e, apesar de estar focada no namoro com Luigi (Rainer Cadete), logo vai entrar na disputa pela sucessão do pai.

Depois de muitas relações fracassadas, o sonho da vida de Petra é encontrar um grande amor. A jovem pensa ter encontrado o homem ideal para ela conhecer Luigi, mas nem desconfia que o suposto milionário na verdade é pobre e só está de olho em sua fortuna.

Nos próximos capítulos da trama, o italiano vai tentar fazer com que a jovem largue o vício em remédios tarja preta. O pilantra faz um trato com Antônio, que promete lhe dar um cargo em sua empresa caso consiga ajudar Petra com a dependência.

Luigi também convencerá Petra a entrar na briga para suceder Antônio. A disputa pela fortuna do milionário ficará ainda mais acirrada depois da morte de Daniel em Terra e Paixão.

Enquanto está de olho no dinheiro da namorada, Luigi também se envolverá com Gladys (Leona Cavalli) e fará uma nova vítima.

Por que o casamento de Petra foi anulado?

Outro mistério que paira sobre Petra é o seu casamento anulado. A situação já foi citada várias vezes pelos pais da garota, mas ainda não ficou claro o motivo disso ser tão vergonhoso.

A situação ainda deve se arrastar ao longo da trama, mas Antônio já deu uma dica ao público sobre o que pode ter causado a anulação da união. “O povo não é ingênuo, filha. Quando um casamento é anulado é porque tem um motivo muito importante, forte: sexo”, disse o fazendeiro no capítulo exibido em 16 de maio. É possível que a mocinha guarda alguém segredo sexual que só será revelado mais adiante.

Também não se sabe quem é o ex-noivo da jovem. Nas redes sociais, o público teoriza que o rapaz ainda pode dar as caras no folhetim, que está apenas no começo.

Terra e Paixão, com Debora Ozório, Tony Ramos, Barbara Reis, Cauã Reymond e elenco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, na Globo.