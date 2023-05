Onde vai ser o velório de Rita Lee e horário da cerimônia em SP

A cantora Rita Lee faleceu aos 75 anos de idade na noite desta segunda-feira, 8 de maio, em sua casa em São Paulo. Quem era fã da grande artista de rock terá a chance de se despedir de perto, pois o velório será aberto ao público em um parque de São Paulo. A cerimônia fúnebre será amanhã, quarta-feira, 10 de maio.

Como ir no velório de Rita Lee

O velório de Rita Lee será aberto ao público no Planetário do Parque Ibirapuera nesta quarta-feira, 10 de maio. Em comunicado oficial nas redes sociais da cantora, a família e equipe da artista divulgaram que o horário de visitação do público será entre às 10h00 e 17h00.

Após a cerimônia aberta aos fãs da rockeira, o corpo de Rita Lee será levado para um espaço privado apenas para a família e será cremado, como ditavam os desejos da cantora de "Lança Perfume".

O parque Ibirapuera é um dos mais visitados de São Paulo, e também da América Latina, e fica localizado na Vila Mariana, no endereço: avenida Pedro Álvares Cabral, CEP: 04094-050. Os visitantes não precisam pagar ingresso para entrar e podem chegar a partir das 05h00. O parque fecha meia-noite.

A famosa nasceu no dia 31 de dezembro de 1947 e morreu aos 75 anos em 8 de maio de 2023. Rita Lee descobriu um câncer de pulmão em 2021 e passou por tratamento. Em abril de 2022, seu filho, Beto Lee, anunciou a cura da mãe, e ela continuou os meses seguintes passando por processos médicos para garantir a remissão.

Aposentada da carreira nos palcos, Rita Lee vivia em um sítio no interior de São Paulo com o marido Roberto de Carvalho (70), músico com quem ela está desde 1996 e teve três filhos, Beto Lee, 45, João (43) e Antonio (41).

