Paulinha Leite participou do Big Brother Brasil 11 e já ganhou mais de 36 vezes na loteria. As apostas rederam mais de R$ 1 milhão para a ex-bbb.

A sorte resolveu brilhar para Paulinha Leite. A ex-BBB revelou aos fãs, por meio dos stories do Instagram, que surpreendentemente já ganhou mais de R$ 1 milhão jogando nas loterias Caixa. Ao todo, mais de 38 vezes.

“Eu acho que está em 42 vezes, mas eu parei de contar em 38. Mas eu conto quantas vezes eu ganhei prêmios acima de R$1 mil, se eu ganho menos do que isso eu não conto”, afirmou a famosa, que em seguida revelou a maior quantia que já ganhou. “O maior prêmio que ganhei até hoje foi 274 mil reais numa quina que fiz na Mega da Virada. Acho que foi em 2016. Comprei um terreno para investir no setor de imóveis”.

Qual o segredo para ganhar na loteria?

Paulinha conta que os números chegam até ela através de sonhos. “Eu sonhava com números, fechava os olhos e via os números. Minha mãe me conta, eu mesma não lembro. Quando fui ficando mais velha, decidi jogar uma vez na Mega-Sena e na primeira vez que joguei já ganhei a quadra. Então, comecei a pegar esses números que via em placas de carro e sonhava e fui jogando”, disse em entrevista à revista Quem.

Sorte no BBB

A digital influencer de 33 anos ficou famosa nacionalmente ao participar do Big Brother Brasil 11. No jogo, a estrela não ganhou R$ 1,5 milhão, mas conquistou todos os prêmios em provas de sorte. Um apartamento na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, além disso, uma moto e um carro.

A expressão dois ‘raios não caem no mesmo lugar’ definitivamente não vale para Paulinha. A famosa já revelou aos fãs por meio das redes sociais que no dia que deixou o BBB, ganhou R$ 10 mil em uma raspadinha. “Ganhei todos os prêmios de sorte dentro do reality. Quando saí de lá, no dia seguinte, comprei uma raspadinha e ganhei 10 mil reais. E assim fui acreditando na minha sorte. Acho que tudo também é uma questão de pensamento positivo, acho que tudo aquilo que você fala você atrai”.

Em que jogo apostar?

Todas as vezes que ganhou na loteria, a ex-bbb Paulinha Leite havia apostado na Mega-Sena ou Lotofácil. O primeiro jogo, considerado o maior na modalidade no Brasil, o apostador precisa acertar 6 números. Quem acerta 4 ou 5 também ganha (quadra e quina), como foi o caso da ex-BBB.

São apresentados números de 1 ao 60, em uma cartela. O apostador deve escolher somente 6. Caso queira escolher mais dezenas, o valor da aposta aumenta conforme a quantidade escolhida. 15 números é o máximo que podem ser marcados por jogada.

A Lotofácil, como o próprio número sugere, o apostador pode escolher entre 15 e 20 números, dentre apenas 25. São distribuídos prêmios para quem acertar entre 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A Lotérica, que faz parte da Caixa Econômica Federal, que promove os concursos, apresenta a opção de o cliente deixar o sistema escolher as dezenas por ele.

Quanto custa apostar?

Mega-Sena: 6 números jogados: R$ 4,50, 7 números: R$ 31,50, 8 números apostados: R$ 126, 9 números jogados: R$ 378 10 números jogados: R$ 945, 11 números jogados: R$ 2.079, 12 números jogados: R$ 4.158 13 números jogados: R$ 7.722, 14 números jogados: R$ 13.513,50 15 números jogados: R$ 22.522,50.

Lotofácil: 15 dezenas custam R$ 2,50, 16 o valor sobe para R$ 40,00. Para quem desejar apostar 17 números, será necessário desembolsar R$ 340,00, enquanto 18 custam R$ 2.040,00. 19 números o valor é de R$ 9.690,00 e 20 dezenas, o preço mais que triplica para R$ 38.760,00.