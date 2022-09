Linha Direta vai voltar? Sucesso dos anos 90 retorna à Globo

O programa investigativo Linha Direta vai voltar, conforme antecipado pela colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo. A atração foi um sucesso nos anos 90 ao apresentar crimes que aconteceram no Brasil e que os culpados estavam foragidos da justiça. O projeto ainda está sendo desenhado e não há apresentador definido.

Quando o Linha Direta vai voltar?

Ainda não há data definida de quando o Linha Direta vai voltar. Segundo Kogout, o programa está sendo produzido em sigilo no núcleo comandado pelo diretor Maurício Boni. Em fase inicial, ainda está sendo montada a produção que fará parte do programa. Também ainda não foi definido quem será o apresentador.

O programa teve ampla repercussão nos anos 90 e 2000 ao mostrar casos criminosos em que os autores haviam fugido da Justiça, e ajudou a prender dezenas de foragidos, sendo considerado uma atração de utilidade pública.

Até hoje o programa é lembrado nas redes sociais pois causava medo nas crianças e adolescentes da época. Atores faziam a simulação dos fatos e caso houvesse mais de uma versão dos acontecimentos, ambas eram apresentadas para o público. Testemunhas dos crimes também eram ouvidas.

Ao final dos episódios, eram exibidos relatos de foragidos que foram capturados graças ao programa. O Linha Direta disponibilizava uma central telefônica para que os espectadores pudesse fazer denúncias caso tivessem alguma informação sobre os criminosos.

Em 2o03, a Globo recebeu a medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) por produzir e exibir o Linha Direta. Em 2007, foi indicada ao Emmy Internacional pela reportagem sobre o Césio 137.

Quem narrava o Linha Direta?

Ao longo dos anos em que esteve no ar, a atração teve três apresentadores – o primeiro foi Hélio Costa, que ficou no comando entre março e julho de 1990, quando o Linha Direta saiu do ar pela primeira vez. Hoje, o jornalista se dedica à política.

A atração só retornou em 1999 sob o comando de Marcelo Rezende (1951-2017), que se manteve à frente da atração até 2002. O jornalista saiu da Globo e passou a trabalhar na Rede TV, onde comandou os programas Repórter Cidadão, Cidade Alerta e RedeTV News. Seu último trabalho na televisão foi em outro programa chamado Cidade Alerta, agora na Record, até a sua morte.

Quem assumiu o programa nos anos seguintes foi Domingos Meirelles, que apresentou o programa entre 2002 e 2007, quando o Linha Direta chegou ao fim. Hoje, ele tem 82 anos e está fora da televisão. Seu último trabalho foi na Record, onde trabalhou entre 2017 e 2021 e fez as narrações dos programas jornalísticos Câmera Record e Repórter Record Investigação.

Próxima novela Vale a Pena Ver de Novo em 2022

Por que saiu do ar o programa Linha Direta?

Mesmo tendo grande contribuição para a sociedade, o Linha Direta começou a ficar desgastado – assim como acontece com atrações que estão há muito tempo no ar. Após oito anos consecutivos na grade da emissora, deixou de existir em 2007.

No entanto, documentários e filmes sobre crimes verdadeiros voltaram a fazer sucesso na internet nos últimos anos. Um dos exemplos mais recentes é Pacto Brutal: o assassinato de Daniella Perez (2022), lançado pela HBO Max em agosto deste ano. O Caso Evandro (2020), do Globoplay, Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime (2021), da Netflix, e o filme A Menina Que Matou os Pais (2021), sobre o caso Suzane Von Richthofen, lançado pela Amazon Prime, também tiveram grande repercussão entre os internautas.

Ainda segundo Kogout, a ideia é provocar uma reflexão sobre a impunidade no Brasil. O programa deve ganhar grande impulso com a internet e o interesse do público pelo tema.