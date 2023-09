Por onde anda Malu Mader? Atriz migrou para o streaming

Malu Mader é casada com o músico Tony Bellotto há 33 anos. O casal está junto desde 1990 e tem dois filhos: João Mäder Bellotto, 28, e Antonio Mäder Bellotto, 26.

Tony é conhecido por ser guitarrista e compositor do Titãs desde a formação do grupo, em 1980. O músico é um dos poucos membros que seguiu na banda, que hoje conta apenas com mais dois músicos além dele, Branco Mello e Sérgio Britto. Durante a turnê de reencontro, houve participações temporárias de Nando Reis, Arnaldo Antunes, Paulo Miklos e Charles Gavin.

João, filho primogênito do casal, seguiu os passos dos pais. O rapaz é formado em Cinema pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) e investe na carreira de ator. O herdeiro também já fez cursos de interpretação e trabalhos como modelo fotográfico. Hoje, ele soma mais de 20 mil seguidores em sua página no Instagram.

Já Antônio, o caçula, optou por uma carreira longe dos holofotes. O rapaz se formou em Direito em setembro do ano passado e já foi aprovado no exame da OAB.

Além dos dois filhos com Malu Mader, Tony tem mais uma herdeira, Nina Bellotto, 41, fruto do relacionamento anterior com a arquiteta Ana Paula Bellotto.

Em 2022, Malu Mader contou ao podcast "Calcinha Larga" que ela e Tony nunca se casaram no papel. “E a gente nunca casou no papel, eu nunca prometi a ninguém ser fiel a ele e nem ele a mim, não houve essa promessa. Ao mesmo tempo que me deixa numa corda bamba, quando eu vejo ele de longe, num mundo que não me faz parte, me dá uma coisinha", revelou.