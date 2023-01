Por onde anda o Jacaré do grupo de axé É o Tchan?

Uma das bandas de axé mais famosas do anos 90, o É o Tchan segue fazendo shows mas sem os dançarinos que estouraram junto com o grupo há quase 30 anos. Um dos integrantes mais lembrados é o Jacaré, que hoje vive fora do país e longe dos holofotes.

Como está o Jacaré do É o Tchan?

Edson Cardoso, popularmente conhecido como Jacaré, hoje está com 50 anos de idade. O ex-dançarino deixou o Brasil em 2016 e atualmente mora no Canadá ao lado da família. Ele é casado há 16 anos com Gabriela Mesquita, com quem tem dois filhos: Rafael, de 7 anos, e Beatriz, de 5.

Jacaré entrou no É o Tchan em 1995, no auge da banda, e ficou trabalhando como dançarino até o ano de 2006. Enquanto ainda se apresentava nos palcos junto com o grupo, ele passou a fazer parte do extinto programa humorístico A Turma do Didi, onde permaneceu por onze anos. O famoso deixou a atração em 2011.

Antes de abandonar o estrelato, Jacaré fez mais alguns trabalhos na televisão. Ele participou dos seriados Os Canalhas (2013), Se Eu Fosse Você (2015) e Os Suburbanos (2016). O famoso também participou dos filmes Didi, o Cupido Trapalhão (2003), Didi Quer Ser Criança (2004) e Tim Maia - O Filme (2014).

Após o fim de sua participação em Os Suburbanos, o ator se mudou ao lado da família para o Canadá onde vive até hoje. Jacaré já teve vários empregos no país, como garoto-propaganda de uma agência de imigração e foi figurante de filmes e seriados. “Minha vida atual está ótima, sou marido, pai e dono de casa. Minha família não foge dos padrões tradicionais, as crianças têm muita energia, parece que nunca acaba”, disse em entrevista ao Gshow em 2020.

Em junho de 2022, o famoso relembrou os tempos de dançarino ao ser convidado para subir ao palco junto com o Babado Novo, que fez um show na cidade de Vancouver, no Canadá. Ele também é um dos convidados especiais da apresentação do É o Tchan no BBB 23 junto com Sheila Mello.

Como está Débora Brasil hoje?

Outra dançarina que ficou famosa junto com o É o Tchan é Débora Brasil, que hoje também vive longe dos holofotes assim como Jacaré.

Débora foi a primeira dançarina a entrar no grupo de axé ainda quando eles se chamavam Gera Samba. No entanto, ela sofreu um problema inflamatório grave no joelho que piorava com a rotina de dança e teve que deixar o grupo. Foi então que o É o Tchan abriu um concurso no Domingão do Faustão para selecionar uma nova morena. Quem ficou com a vaga foi Scheila Carvalho.

Antes de abandonar a vida artística de vez, Débora ainda foi vocalista do grupo Dengo de Mulher por um ano. Em 1998, ela deixou a carreira para trás.

A ex-dançarina passou por momentos difíceis em sua vida, enfrentando uma depressão profunda e síndrome do pânico. Em 2002, Débora se tornou missionária evangélica e passou a viajar espalhando a palavra de Deus, além de ser cantora gospel.

Hoje, aos 52 anos de idade, Débora é pastora e segue atuando como missionária. Em sua página no Instagram, ela sempre publica conteúdos relacionados à religião, além de manter um canal no YouTube sobre o mesmo tema. A ex-dançarina também já teve seu próprio programa de televisão, Na Lente, apresentado por ela e pelo jornalista Helton Carvalho.

Apesar de não ter nada relacionado ao É o Tchan, em sua página, Débora já publicou uma foto ao lado de Carla Perez em 2018 parabenizando a loira por seu aniversário. Aparentemente, as duas seguiram amigas.

