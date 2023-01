Carolina Dieckmann antes e depois: veja a atriz ao longo dos anos

Carolina Dieckmann é um dos maiores nomes da teledramaturgia nacional há anos. A famosa começou a trabalhar na Globo em 1993 e, desde então, esteve em dezenas de títulos de sucesso. A loira mudou bastante de visual de lá para cá, e até foi questionada se fez procedimentos de estéticos. Veja o antes e depois da global.

Antes e depois da atriz Carolina Dieckmann

A atriz Carolina Dieckmann hoje tem 44 anos de idade. Depois de cinco anos longe das novelas, a famosa, que estava morando em Miami, nos Estados Unidos, retornou ao Brasil para interpretar Lumiar em Vai na Fé, nova trama das 19h.

A loira já é bastante conhecida pelos noveleiros. Ela fez sua estreia na Globo aos 15 anos de idade, quando interpretou Claudinha em Sex Appeal. Ela esteve também em Fera Ferida, no mesmo ano, e em Tropicaliente, em 1994. A famosa seguiu trabalhando na emissora desde então, interpretando personagens lembradas até hoje.

Um dos destaques da carreira da atriz é a personagem Camila, de Laços de Família (2000). Filha de Helena (Vera Fisher), ela se apaixona pelo namorado da mãe, Edu (Reynaldo Gianecchini). Mas a trama da jovem é marcada pela descoberta de uma leucemia, que fez com que a atriz raspasse os cabelos em prol do folhetim.

Outro papel marcante foi o de Isabel/Lindalva em Senhora do Destino (2004), na qual ela interpreta a filha de Maria do Carmo (Suzana Vieira) sequestrada pela vilã Nazaré (Renata Sorrah).

Nos anos seguintes, trabalhou em outros títulos como Cobras & Lagartos (2006), Passione (2010), Salve Jorge (2012), A Regra do Jogo (2015), entre outros. Seu último trabalho na emissora foi em 2018, quando interpretou Afrodite em O Sétimo Guardião.

A atriz morava nos Estados Unidos desde 2016, quando seu marido Tiago Worcman assumiu a direção da MTV americana. Ela retornou ao Brasil em 2022 para atuar na novela Vai na Fé, de Rosane Svartman.

Carolina Dieckmann fez harmonização facial?

Há anos que Caroline Dieckmann é questionada em entrevistas e por fãs nas redes sociais se fez algum procedimento estético, principalmente harmonização facial. Algumas pessoas comentam nas fotos da famosa que ela está "irreconhecível".

Em entrevista ao Yahoo em setembro de 2022, a atriz afirmou nunca ter feito harmonização facial ou qualquer procedimento estético, e que sempre acreditou em uma beleza mais natural.

"Gosto de olhar para a minha cara e ver a mulher que estou me tornando, com as minhas rugas. Me cuido, me alimento bem, bebo água, faço meus lasers, vou ao dermatologista, como uma mulher da minha idade. Mas não saberia ser diferente. Não saberia ser colocando um monte de coisa na cara", disse. A famosa também disse que não julga quem opta pelos procedimentos e que as pessoas têm que ser felizes.

Lumiar em Vai na Fé

Após passar alguns anos focada em sua família, a atriz está de volta às telinhas. Ela está no ar na nova novela das 19h, Vai na Fé.

Carolina Dieckmann interpreta Lumiar, uma advogada bastante respeitada em seu ramo e que odeia o próprio nome, uma homenagem à região onde nasceu, no Rio de Janeiro. Seus pais, os neo-hippies Dora (Claudia Ohana) e Fabio (Zé Carlos Machado), ainda vivem na cidade, um ambiente com muita natureza e que lhes transmite paz.

A personagem tem uma personalidade totalmente contrária a de seus pais, sendo uma mulher controladora, pragmática e metódica. Ela é casada com Benjamin (Samuel de Assis), com quem mantém um relacionamento desde que o conheceu na faculdade de Direito. Os dois construíram juntos carreiras de sucesso na advocacia.

A atriz Carolina Dieckmann é casada há 19 anos com Tiago Worcman, pai de seu segundo filho, José. Ela também é mãe de Davi, fruto de seu relacionamento com Marcos Frota.