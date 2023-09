Por que Lexa e MC Guimê se separaram? Cantora anuncia divórcio

Os cantores MC Guimê e Lexa não estão mais juntos. A artista anunciou o término em sua página no Instagram nesta quinta-feira, 21, mas afirmou que não irá mais tocar no assunto. O casal já havia colocado um ponto final na relação anteriormente, mas reatou poucos meses depois.

Lexa e MC Guimê se separam novamente

Lexa informou nas redes sociais que ela e o marido se separaram novamente."Oi gente, eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre esse assunto", escreveu.

Essa é a segunda vez que o casal se separa em menos de um ano. Em outra ocasião, em outubro de 2022, os dois haviam colocado um ponto final na relação, mas reataram pouco antes do rapper ser confirmado no BBB 23.

A participação do cantor no reality show, no entanto, rendeu outra grande treta. Guimê foi expulso do programa acusado de assediar a mexicana Dania Mendez, que fazia um intercâmbio na casa mais vigiada do Brasil. Na época, Lexa retirou todo o apoio ao cantor de suas páginas do Twitter e Instagram e se afastou da web por um tempo.

Depois que o artista saiu, no entanto, os dois decidiram dar mais uma chance ao casamento - a cantora foi bastante criticada na web por perdoar a traição.

Lexa e MC Guimê se conheceram nos bastidores do programa "Encontro" em 2015. No mesmo ano, lançaram uma música juntos, "Fogo", e logo depois assumiram o namoro.

Os famosos se casaram três anos depois, em 2018, em uma cerimônia realizada na Catedral da Sé, em São Paulo. O casal não teve filhos.

Até a publicação deste texto, MC Guimê ainda não havia se pronunciado sobre o término do casamento. Por enquanto, apenas Lexa falou abertamente sobre a situação.

Casal passa por polêmica envolvendo dívidas

Apesar do motivo da separação não ter sido confirmado por nenhum dos dois, MC Guimê e Lexa passam por uma polêmica por conta de dívidas acumuladas pelo cantor.

O ex-BBB está com uma pendência milionária devido à compra de um imóvel avaliado em R$ 2,2 milhões em 2016. Com a falta de pagamento por parte de Guimê, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que Lexa terá que arcar com parte do valor e ordenou a penhora de bens da cantora, uma vez que os famosos são casados em regime de comunhão universal de bens.

Guimê deve cerca de R$ 777 mil pelo imóvel de luxo, mais R$ 421 mil a título de honorários advocatícios aos proprietários e a correção dos pagamentos que não foram feitos. No total, o valor chega a R$ 3 milhões, conforme divulgado pelo Gshow.

Em dezembro de 2022, Lexa recorreu à decisão alegando que não estava casada com o cantor quando ele contraiu a dívida e que os dois estavam separados. No entanto, o casal reatou a união no mesmo mês.

Lexa e MC Guimê não comentaram o assunto publicamente. Em junho deste ano, após toda a polêmica envolvendo o BBB, a cantora afirmou novamente que havia dado mais uma chance ao casamento. Os dois voltaram a publicar dezenas de fotos e declarações de amor nas redes sociais, até que anunciaram um novo divórcio.

Antes do escândalo do BBB 23, o casal pouco se envolvia em polêmicas. O primeiro anúncio da separação foi um choque para os fãs, devido à até então discrição dos cantores.

