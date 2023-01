Por que Milton Nascimento vai parar de cantar? Entenda

Milton Nascimento no programa Altas Horas da Globo e na capa do álbum "Milton", de 1976 - Foto: Reprodução/Globo/Divulgação

Um dos maiores cantores do Brasil, Milton Nascimento realizou uma turnê especial de despedida em 2022 e não pretende retornar aos palcos. Conhecido como Bituca, a despedida do músico pegou muita gente de surpresa, apesar da idade avançada do músico, que chegou aos 80 anos, e já deixa os fãs com saudade.

O que aconteceu com o cantor Milton Nascimento?

Milton Nascimento anunciou sua última turnê, intitulada A Última Sessão de Música, em setembro de 2021. Alguns meses depois, em maio de 2022, ele cedeu uma entrevista ao Fantástico em que falou sobre a decisão.

O cantor e compositor deixou claro que estava abandonando os palcos, mas que nunca deixará a música de lado. Ele disse para a jornalista Maju Coutinho que continuará cantando e compondo, mas não fará mais shows e turnês.

A saúde de Milton é algo que preocupa os fãs, já que ele é diabético e já foi internado por problemas cardíacos. No entanto, o músico deixou claro durante o papo com o Fantástico que não se aposentará dos palcos por conta de nenhuma doença.

Ele disse que está com a saúde em dia e que recebeu o resultado de exames antes da entrevista que comprovavam que ele estava muito bem. O cantor nem descartou um possível retornou e comentou: "e se acontecer alguma coisa na vida, eu volto".

Milton Nascimento não disse o motivo específico que o levou a fazer uma última turnê, mas ao que tudo indica, é uma questão de idade. Já com 80 anos, turnês são uma das tarefas mais exaustivas de um músico e o Fantástico revelou que o artista passou cerca de 1 ano se preparando para A Última Sessão de Música.

Alguns meses mais tarde, em setembro de 2022, ele também conversou com o Metrópoles e disse que estava realizado e feliz. "Não me arrependo de nada, e agradeço pelas muitas experiências que a vida me deu. Aos fãs, muito obrigado por tornarem minha vida tão linda", disse.

Ele também contou que a decisão partiu depois de uma longa reflexão que teve com o filho, o diretor Augusto Kesrouani Nascimento, e que a despedida foi planejada com carinho.

Como assistir o último show de Milton Nascimento?

O último show de Milton Nascimento foi gravado no Mineirão em novembro de 2022 e você pode assistir em casa. Há duas opções e ambas são gratuitas. A primeira delas é conferir o conteúdo na TV Globo, que será exibido no dia 18 de janeiro, quarta-feira, e a outra é assistir na plataforma da Globoplay agora mesmo.

Para assistir o último show de Milton Nascimento na TV Globo

O show de Milton Nascimento será exibido às 23h20 no programa Som Brasil da TV Globo, no dia 18 de janeiro de janeiro. Caso queira conferir a atração na televisão, é só sintonizar na emissora. Se estiver longe de um aparelho de TV, você pode conferir pela aba "Agora na TV" da Globoplay.

1 - Para isso, será necessário ter uma conta gratuita na Globoplay. Acesse https://globoplay.globo.com/, clique em "entrar" e em seguida "cadastre-se";

2 - Informe nome, e-mail, senha, gênero, data de nascimento, país, estado e cidade;

3 - Aperte a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e confirme em "cadastrar";

4 - Agora que você já tem uma conta, é só acessar a plataforma na hora da exibição e clicar na aba "agora na TV" e em seguida "TV Globo".

Como ver o show na Globoplay

O último show de Milton Nascimento já está disponível gratuitamente na Globoplay. Por isso, para assistir é só ter uma conta gratuita por lá. O passo a passo descrito acima, a diferença é que após criar sua conta, você buscará pelo nome do cantor na barra de pesquisa.

Há outros shows dele por lá, clique em "Milton Nascimento: A última Sessão de Música" e depois no botão "assista". Pronto! A plataforma informe que o conteúdo só estará disponível até o dia 13 de fevereiro de 2023.

