Prior revela exigência que fez para entrar em novo ‘No Limite’

A volta do reality No Limite, conhecido por ser sucesso entre os anos de 2000 e 2009 nas telinhas da Globo, já foi anunciada e confirmada pela própria emissora. Na divulgação da novidade, feito no dia 25 de fevereiro, a Globo deu um “spoiler” sobre o elenco que deve participar da nova edição. Ex-participantes do Big Brother Brasil vão ser figurinhas carimbadas. Com isso, diversos nomes especularam na mídia, entre eles, o de Felipe Prior, forte candidato para o No Limite.

Entretanto, o ex-BBB comentou recentemente sobre o assunto, e abriu o jogo se recebeu ou não o convite para participar de um novo reality show da Globo. Prior fez parte da 20º edição do BBB, e foi um dos nomes polêmicos, que dividiu o público entre amor e ódio. Um dos seus apoiadores, enquanto ainda estava no reality, foi inclusive o jogador Neymar.

Prior vai estar No Limite?

Apesar de confirmar a volta do No Limite, a Globo ainda não divulgou os nomes que farão parte do elenco, e também nada sobre a data. No entanto, a emissora garantiu que pelo menos um ex-BBB vai estar no programa. Um dos nomes que foi especulado na mídia, foi, portanto, o de Felipe Prior.

Em recente entrevista ao portal TodaTeen, Prior afirmou que não recebeu o convite da emissora, mas que não seria nada mal participar de novo de um reality show. O paulistano, natural da zona norte de São Paulo, disse também que se caso recebesse o convite, e aceitasse, iria para ganhar.

Entretanto, para Prior aceitar a proposta do No Limite, ele teria que receber um bom cachê, segundo ele. “Eu teria que assinar um contrato que fosse bom financeiramente, porque não iria me queimar sem ter nada em troca. Hoje, vejo de uma forma bem financeira”, contou.

Essa não foi a primeira vez que Prior teve seu nome cotado para outro reality desde que deixou o BBB. Em 2020, a mídia espalhou que o paulistano estava sendo uma das grandes apostas da A Fazenda 12 , da Record. Entretanto, ele negou a informação em entrevista O Melhor da Tarde.

Em uma enquete promovida pelo DCI, Felipe Prior foi o brother mais votado para retornar ao BBB. O público teve que escolher qual ex-BBB deveria voltar para a casa mais vigiada do Brasil.

Como será o novo no Limite?

A nova edição de No Limite ainda não tem data de estreia definida na programação da Globo, mas a emissora já definiu os diretores da atração. LP Simonetti e Angélica Campos foram os escolhidos para os cargos. O apresentador da atração também não foi escolhido, mas Marcos Mion, segundo Cristina Padiglione, do Telepadi, da Folha de S. Paulo, está em negociações avançadas com a Globo para comandar o reality show.

O elenco de No Limite não será formado por pessoas anônimas, como aconteceu em suas quatro temporadas já exibida pela Globo. Isso porque, a emissora decidiu aproveitar o sucesso do Big Brother Brasil e vai convidar ex-participantes do reality show de confinamento para participar da atração.

“A nova versão chega com uma inovação: dessa vez os jogadores serão rostos já conhecidos do público. Participantes de edições anteriores do Big Brother Brasil voltam em novo contexto: deixam o luxo da casa mais vigiada do Brasil para um desafio cheio de aventuras em um local inóspito”, diz a Globo, em nota enviada à imprensa.