Qual a escola de samba Paolla Oliveira? Atriz desfila hoje na Sapucaí

Atriz desfila hoje na primeira noite do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro

Paolla Oliveira, 41 anos, desfila como Rainha da Bateria da Grande Rio na primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2024 do Rio de Janeiro. A atriz comemora 16 anos na escola de samba, que se apresenta com o enredo “Nosso destino é ser onça".

Que horas Paolla Oliveira desfila pela Grande Rio?

Ao todo, seis escolas vão desfilar na passarela do samba neste domingo, 11, e a Grande Rio, escola de Duque de Caxias, será a quarta agremiação a entrar na avenida. O horário previsto é às 01h45 (de Brasília), isso se não ocorrer atrasos.

Os desfiles serão exibidos ao vivo pela Rede Globo a partir das 22 horas, e o público também poderá acompanhar a transmissão pelo Globoplay.

11 de fevereiro (domingo)

22h: Porto da Pedra

23h15: Beija-Flor

00h30: Salgueiro

01h45: Grande Rio

03h: Unidos da Tijuca

04h15: Imperatriz

12 de fevereiro (segunda-feira)

22h: Mocidade

23h15: Portela

00h30: Vila Isabel

01h45: Mangueira

03h: Paraíso do Tuiuti

04h15: Viradouro

Como é o julgamento das escolas de samba?

O desfile de carnaval 2024 RJ das escolas do Grupo Especial passa pelo julgamento de um grupo de jurados, escolhido pela LIESA. Para avaliar as agremiações, eles se baseiam no Manual do Julgador, em que nove quesitos são julgados, com notas que variam de nove até dez, com uma casa decimal.

1 - Bateria: Avalia a manutenção regular e a sustentação da cadência em consonância com o samba-enredo; a perfeita conjugação dos sons emitidos pelos vários instrumentos e a criatividade e a versatilidade do grupo.

2 - Samba-enredo: O jurado deve avaliar a letra e a melodia separadamente. Para a letra, consideram-se a adequação da letra ao enredo; a riqueza poética, a beleza e o bom gosto; e a adaptação à melodia. Já para a melodia, são consideradas as características rítmicas próprias do samba; a riqueza melódica, sua beleza e o bom gosto de seus desenhos musicais; e a capacidade de sua harmonia musical facilitar o canto e a dança dos desfilantes.

3 - Harmonia: Nele, deve-se considerar a perfeita igualdade do canto do samba-enredo pelos componentes da escola, em consonância com o intérprete e a manutenção de sua tonalidade, assim como o canto do samba-enredo pela totalidade da escola e a harmonia do samba.

4 - Evolução: É avaliada a fluência da apresentação, penalizando a ocorrência de correrias e retrocessos de alas e alegorias. Considera também a espontaneidade, a criatividade, a empolgação e a vibração dos desfilantes, além da coesão do desfile, ou seja, a manutenção de espaçamento o mais uniforme possível entre alas e alegorias.

5 - Enredo: São dois quesitos somados. Em concepção, é apreciada a ideia básica apresentada pela escola e o desenvolvimento teórico do tema proposto. Contam pontos a clareza, a coerência e a coesão na roteirização do desfile. Já em realização, é averiguada a capacidade de compreensão através das fantasias, alegorias e outros elementos plástico-visuais, assim como a exposição do tema no roteiro.

6 - Alegorias e Adereços: Avalia, nos subquesitos concepção e realização, a adequação das alegorias e dos adereços ao enredo, a criatividade, a impressão causada pelas formas, e os acabamentos e cuidados na confecção e decoração.

7 - Fantasias: Também separando concepção e realização, são avaliadas a adequação das fantasias ao enredo, a criatividade, a impressão causada, a uniformidade de detalhes e o acabamento.

