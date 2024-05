Qual a fortuna da Madonna: quanto dinheiro ela tem?

Madonna é uma cantoras mais bem-sucedidas do mundo da música, com mais de 40 anos de carreira, e claro que o sucesso também se revela nas cifras de sua fortuna. O show da artista no Brasil, com a “Celebration Tour ”, deverá impactar significativamente suas finanças.

Fortuna da Madonna vai aumentar graças à turnê

O patrimônio líquido de Madonna estimado é de impressionantes US$ 850 milhões - mais que R$ 3 bilhões, estabelecendo-a firmemente como uma das cantoras mais ricas do mundo. Estima-se que a estrela some para a sua fortuna mais US 100 milhões com a turnê.

Só o cachê para o show no Rio, patrocinado pelo Itaú, é de R$ 13 milhões.

Uma parte significativa de sua riqueza é atribuída à sua carreira musical de grande sucesso, com a cantora de “Ray of Light” vendendo mais de 300 milhões de discos em todo o mundo, tornando-a a artista feminina de maior sucesso de todos os tempos.

Em 1983, Madonna alcançou seu primeiro sucesso nas paradas mainstream com a faixa atemporal "Holiday", repleta de sintetizadores. Posteriormente, ela assinou um contrato com a Sire Records e lançou seu álbum de estreia autointitulado, que obteve um sucesso significativo. Em 1985, o lançamento de “Like a Virgin” catapultou Madonna para o reino de um fenômeno cultural, solidificando seu lugar na história.

Com mais de 300 milhões de discos vendidos e um impacto incrível na parada Hot 100 da Billboard, Madonna detém a distinção de ser a artista solo que mais vendeu na história da música.

Por fim, a Billboard a classifica como a segunda melhor artista de todos os tempos no Hot 100, perdendo apenas para os Beatles e superando artistas como Elton John e Elvis Presley .