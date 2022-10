Qual o significado de ‘Luca’, nome do filho da Claudia Raia

Finalmente foi revelado o nome do filho da Claudia Raia. Em participação ao Mais Você de segunda-feira, 10, a atriz anunciou que o novo herdeiro será batizado como “Luca”, nome de origem italiana como os dois outros filhos da artista, Enzo e Sophia.

Nome do filho da Claudia Raia tem origem italiana

Luca, nome do filho da Claudia Raia, é derivado do nome latino, Lucas, que significa “portador da luz”. Algumas pessoas também acreditam que o nome pode ser derivado da palavra latina “lucus”, que significa “madeira sagrada”. Na Itália, acredita-se que o nome signifique “homem de Luciana”, uma referência a um antigo distrito no sul da Itália. A figura bíblica, Lucas, também fez de Luca um nome cristão popular.

Origem : Acredita-se que Luca tenha origens latinas e italianas.

Gênero : O nome Luca é dado predominantemente a meninos, mas pode ser dado a crianças de qualquer gênero. Na Hungria, o nome Luca é predominantemente feminino, embora seja pronunciado de forma diferente.

Propagação do nome Luca na Itália

De acordo com o site “Nostrifiglio”, o nome Luca começou a ganhar mais popularidade no início dos anos 2000. Na virada do século, 297 bebês receberam o nome de Luca. Segundo dados da Administração da Previdência Social, 4.785 meninos receberam o nome de Luca em 2020. É o 67º nome mais comum para meninos nos Estados Unidos. 1 Este é o pico de sua popularidade até agora.

Nomes populares na Itália

Então, quais são os nomes de bebês mais populares na Itália? O ranking mais atualizado é publicado pelo Istat, o Instituto Italiano de Estatística, com os dados permanecendo inalterados a partir de 2020.

Ranking de nomes italianos femininos

Sofia Giulia aurora Genebra Alice Beatriz Emma Giorgia Vitória Matilde.

Ranking de nomes italianos masculinos