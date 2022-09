Claudia Raia está grávida 2022: atriz espera 3º filho aos 55 anos

Claudia Raia está grávida 2022! A famosa anunciou a gestação na tarde desta segunda-feira, 19, através de uma publicação em sua página no Instagram. Atualmente, ela é casada com o ator Jarbas Homem de Mello e esse será o primeiro filho do casal.

Claudia Raia está grávida 2022 aos 55 anos

A notícia de que Cláudia Raia está grávida 2022 foi publicada pela própria atriz. No Instagram, a famosa compartilhou com os seguidores um vídeo segurando um teste de gravidez ao lado do marido. “Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou? Eu e Jarbas estamos grávidos”, escreveu. Nas imagens, os dois dançam sapateado e já é possível até ver a barriguinha da intérprete de Donatela em A Favorita (2008).

A atriz fez o anúncio em parceria com uma marca de teste de gravidez. Em seus stories, ela conta que sua médica desconfiou da gravidez e pediu um exame Beta, já que as taxas de seus exames de sangue estavam diferentes. Ela conta que respondeu para a profissional: “Amor, você está bem louca. De onde você tirou isso? Eu tenho 55 anos de idade”.

Cláudia revelou que fez o teste de gravidez e que, para sua surpresa, deu positivo. A atriz relembra que olhou para cima e falou com Deus: “Tenho 55 anos, você estão querendo me enlouquecer?”. Raia afirmou que, apesar do susto, confiou no teste pois a taxa de assertividade é alta.

Esse é o primeiro filho do casal, que engatou um relacionamento em 2010 e subiru ao altar oito anos depois, em 2018.

Claudia Raia já é mãe de Enzo Celulari, 25, e de Sophia Raia, 19, frutos do casamento com Edson Celulari, de quem se separou em 2010 após 17 anos de união.

