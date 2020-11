Entenda a denúncia contra Claudia Raia por post no Instagram

Claudia Raia virou assunto na web. Isso porque um texto publicado pelo UOL, na quarta-feira (18), informou que a Polícia Civil de São Paulo abriu investigação contra ela. A denúncia tem ligação com um vídeo do Instagram da atriz, publicado em março, e é sobre suposto exercício ilegal da profissão de educadora física.

Como foi a denúncia contra Claudia Raia?

No início da quarentena, a atriz postou no Instagram um vídeo em que aparece fazendo exercícios físicos ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello. Ela fala sobre os movimentos e dá algumas dicas para executá-los. Isso teria feito com que o Conselho Federal de Educação Física (Confef) acionasse a polícia, denunciando Claudia Raia por promover sessão de educação física “sem possuir conhecimento científico ou capacitação técnica para tanto”, segundo o UOL.

A publicação informa que, em agosto, a atriz teria ido à 2ª Delegacia de Polícia da Divisão de Investigações sobre Infrações contra a Saúde Pública e informado que os exercícios físicos foram elaborados pelo personal trainer Marcos Prado, que é formado em Educação Física. Sendo assim, “em momento algum esteve desassistida por profissional regularmente habilitado na área de saúde”.

A ideia de gravar um vídeo, de acordo com depoimento da Claudia, teria surgiu devido aos pedidos de seus seguidores para motivá-los a se exercitarem em casa em meio ao início da pandemia de Covid-19. E completou que, em momento algum, teve como objetivo obter lucros financeiros.

Como é o vídeo publicado pela atriz?

Claudia Raia, que atualmente tem 6,8 milhões de seguidores no Instagram, colocou o vídeo no dia 24 de março. “Eu e o Jarbas Homem de Mello junto com o seu Personal Marcos Leme do Prado montamos com muito amor outro treininho pra gente seguir com a nossa rotina de exercícios. A ideia é manter nosso bem estar físico e mental, vamos todos juntos? Vocês poderão repetir até três vezes cada exercício, seguindo uma série de 10. E lembrem-se de fazer as pequenas pausas, sempre de um a dois minutos. E o principal: curta a atividade com quem vocês amam, respirem e tomem muita água”, escreveu na legenda.

https://www.instagram.com/tv/B-ImRsGlywg/?utm_source=ig_embed