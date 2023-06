Messi chegou ao Paris em 2021 após não entrar em consenso com a diretoria do PSG.

O argentino Lionel Messi, 35 anos, vai sair do Paris Saint-Germain e tem data marcada para isso. Em entrevista coletiva, o treinador Christophe Galtier confirmou que o craque vai deixar o clube ao fim da temporada, então saiba quando será a última partida de Messi pelo PSG e todos os detalhes para não perder nenhum lance.

Quando é a última partida de Messi pelo PSG em 2023?

Lionel Messi joga no PSG pela última vez no sábado, 03 de junho, às 16h, contra o Clermont pela última rodada do Campeonato Francês na temporada 2022/23. O elenco parisiense conquistou o 11º título, tornando-se o maior campeão francês de todos os tempos.

Em entrevista coletiva, o técnico do PSG Christophe Galtier confirmou que Messi vai deixar o clube ao fim da temporada. O contrato vai até junho e o argentino não vai renovar.

“Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história do futebol. Este ano, foi um elemento importante, que esteve sempre disponível nos treinos. Acho que houve observações e críticas que não são de todo justificadas. Quando você tem 35 anos e tem essas estatísticas em uma temporada com uma Copa do Mundo no meio… Ele sempre esteve a serviço do jogo e da equipe”.

Messi chegou ao Paris Saint-Germain em agosto de 2021. O argentino deixou o Barcelona depois de 20 anos devido ao clube não conseguir acertar a renovação do craque. Foram 74 partidas e 34 gols marcados, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

Com a camisa do PSG ele ganhou dois títulos do Campeonato Francês e uma Supercopa da França.

Onde assistir a última partida de Messi pelo PSG

O torcedor pode assistir PSG e Clermont na última rodada do Campeonato Francês no Star Plus, serviço de streaming por assinatura. É preciso pagar o valor por mês para ter acesso à plataforma de filmes, séries e canais ao vivo.

O Star Plus está disponível no site (www.starplus.com), no aplicativo para celular, tablet e smartv caso o aparelho seja compatível. Para se tornar cliente entre no portal oficial, busque pelos três pacotes à venda e escolha o melhor a seu bolso.

Lionel Messi vai para qual time?

O futuro de Messi ainda é incerto. O retorno para o Barcelona é uma opção, mas assinar com um time da Arábia Saudita não está descartado. Mesmo após a última partida de Messi no PSG, o jogador deve tomar um tempo para escolher o seu destino.

De acordo com o jornal espanhol Marca, as conversas entre a comitiva de Messi e os dirigentes do Al Hilal estão em andamento. O próprio governo da Arábia Saudita está ajudando a negociação entre os dois lados. Ainda segundo o Marca, é improvável que Messi retorne para o Barcelona devido as circunstâncias atuais do clube espanhol.

Já o jornal argentino “Olé” garantiu que o profissional tem contato com os times da Premier League, na Inglaterra, e que o interesse é grande no atacante. Lionel Messi não se manifestou sobre o seu futuro ou nenhuma oferta no momento.

