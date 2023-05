Messi vai sair do PSG? Veja o salário dele hoje

O argentino Lionel Messi viu o seu nome estampar as manchetes dos principais jornais do mundo após viajar para a Arábia Saudita sem autorização do Paris Saint-Germain, o que acarretou uma série de medidas duras contra o profissional. E agora, Messi vai sair do PSG?

Messi vai sair do PSG em 2023?

Lionel Messi continua no Paris Saint-Germain até o fim da temporada 2022/23. O jogador foi suspenso por duas semanas após faltar a treino para viajar para a Arábia Saudita, de acordo com o jornal francês L'Equipe. Messi viajou logo após a derrota do PSG para o Lorient-Bretagne, na 33ª rodada do Campeonato Francês, no domingo em 30 de abril.

O fato é que o argentino não tinha autorização para viajar para o país, além do fato de perder o treino com o elenco francês. Segundo o jornal francês L'Equipe, além da suspensão Messi também não poderá treinar, jogar e terá também desconto no salário durante esse período.

Ainda segundo o jornal francês, a viagem repercutiu muito mal nos bastidores. Messi é embaixador do turismo na Arábia Saudita e teria que cumprir um evento em contrato. O Paris não publicou nenhuma nota sobre a suspensão de Messi, mas o técnico Christoper Galtier confirmou que Leo está indisponível em entrevista coletiva no dia 5 de maio.

Para evitar problemas maiores, Messi publicou um vídeo nas redes sociais se desculpando pela viagem. Disse que tentou desmarcar a viagem, mas não conseguiu.

Confira o vídeo de desculpas publicado abaixo e saiba se Messi vai sair do PSG..

🚨 Em vídeo, Messi pede desculpas ao PSG sobre sua viagem "Pensei que teríamos um dia de folga depois do jogo como sempre, organizei essa viagem e não pude cancelar. Peço desculpas aos meus colegas e ao clube." pic.twitter.com/0hcU7kDB6g — LM10 Brasil (@MessiLeoBrasil) May 5, 2023

Qual é o salário do Messi no PSG?

Por ano, o salário de Messi no PSG é de R$ 220 milhões, o mesmo que 40 milhões de euros, de acordo com a emissora ESPN.

Aos 35 anos, Lionel Messi é o terceiro mais bem pago no Paris Saint-Germain, atrás de Mbappé e Neymar. Mesmo assim, ele ainda integra a lista dos atletas mais bem pagos do esporte ao lado dos companheiros de time, Cristiano Ronaldo e atletas como LeBron James e Djokovic.

Mesmo com o alto valor, a imprensa internacional noticia que Messi não está disposto a renovar o contrato.

Quando Lionel Messi volta a jogar?

Após cumprir a suspensão de duas semanas, Messi estará disponível para jogar somente em 21 de maio, pela 36ª rodada do Campeonato Francês, contra o Auxerre.

O Paris se mantém na liderança com 75 pontos, somados em 24 vitórias, três empates e seis derrotas. O time tem apenas cinco pontos a mais que o Olympique de Marseille, segundo colocado na classificação. Cada ponto é importante na reta final da temporada, já que faltam apenas cinco rodadas para acabar o campeonato.

Messi não vai enfrentar o Troyes, no dia 07 de maio, e o Ajaccio, em 13 do mesmo mês.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Messi (@leomessi)

Onde Lionel Messi vai jogar na próxima temporada?

A confusão envolvendo a suspensão de Messi no Paris Saint-Germain aumentou os rumores de que o argentino não vai renovar com o clube francês. De acordo com jornais europeus, o atacante deverá escolher outro elenco para representar a partir da próxima temporada.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o jogador argentino está certo de que não vai e não quer continuar no Paris. O retorno para o Barcelona está em aberto, para o desejo do presidente Joan Laporta. De acordo com a Rádio RMC, o clube espanhol está confiante com a contratação do craque. No entanto, o Barça tem que negociar com a La Liga o projeto para adequar a sua folha salaria com o Fair Play Financeiro.

Mas de acordo com o jornal francês L'Equipe, Messi vai sair do PSG e seguir rumo à Ásia, ou até mesmo na América do Norte e América do Sul. O Al Hilal, da Arábia Saudita, é o favorito. O jornalista Fabrizio Romano, especialista em negociações de jogadores, indicou que o clube saudita prepara uma oferta de 400 milhões de euros (R$ 2,2 bilhões) ao ano. Vale lembrar que o time é rival do Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo.

Messi não falou abertamente sobre a possibilidade de sair do PSG, muito menos de voltar ao Barcelona, assim como nenhum dos clubes.

