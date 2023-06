Quantos anos tem Samuel de Assis, o Ben de Vai na Fé?

Samuel de Assis está fazendo sucesso no papel de Ben em “Vai na Fé”, atual novela das 19h da Globo, gerando curiosidade sobre sua vida pessoal. Além do papel do advogado, o ator também é conhecido por ter feito parte do elenco dos seriados “3%” e “Rensga Hits”. Mas afinal, quantos anos tem Samuel de Assis?

Samuel de Assis idade

O ator Samuel de Assis tem 40 anos de idade. O sergipano nasceu em 5 de maio de 1982 e é do signo de touro. Natural de Aracaju, hoje ele vive no Rio de Janeiro onde grava a novela que é sucesso no horário das sete.

Seu primeiro papel na televisão foi em 2008, quando participou brevemente da novela “Ciranda de Pedra”. Nos anos seguintes, conquistou trabalhos em seriados da Rede Globo, incluindo “A Lei e o Crime” (2009) e “Na Forma da Lei” (2010).

Um de seus papéis de destaque foi no seriado “3%” (2018), da Netflix, na qual interpretou Silas. Também deu vida à João, seu personagem de Cidade Invisível, na mesma plataforma.

Retornando à Globo, participou de “Aruanas” (2019) e se destacou ao interpretar Kevin no seriado de sucesso “Rensga Hits” (2022).

Desde janeiro, vem conquistando o público ao interpretar o carismático advogado Ben em Vai na Fé. O personagem começou a trama casado com Lumiar (Carolina Dieckmann), mas logo reencontrou Sol (Sheron Menezzes), seu amor da juventude.

Com quem Samuel de Assis é casado na vida real?

Samuel de Assis é muito discreto em relação a sua vida pessoal. Apesar da especulação da mídia e dos fãs, o ator não expõe se está solteiro ou se está comprometido.

No entanto, o intérprete de Ben em Vai na Fé já falou sobre sexualidade algumas vezes. Em entrevista à revista Quem, em maio desse ano, o artista negou ser sapiossexual (quem sente atração sexual ou interesse amoroso com base na inteligência da outra pessoa).

“O que me perguntaram uma vez foi o que a pessoa precisa ter para me atrair, e eu disse que a pessoa precisa saber de si. Se for uma pessoa que está em tratamento psicológico, ela já está com meio caminho andado para me conquistar. Acho que é isso. Foi só isso que falei, mas não sei o que isso tem a ver com sapiossexual. Não sei nem o que é isso”, declarou.

Em fevereiro, ele já tinha declarado ao jornal O Globo que não queria falar sobre esse tipo de coisa e que estava mergulhado em seu trabalho.

Quando vai acabar a novela Vai na Fé?

Vai na Fé fica no ar até agosto de 2023, quando será substituída por Fuzuê. A trama é de autoria de Gustavo Reiz, com direção artística de Fabricio Mamberti.

Enquanto o novo folhetim não chega, o público segue acompanhando o desenrolar da história de Sol e Ben. Parte da audiência segue torcendo para que o casal fique junto no final da novela, enquanto outros espectadores gostam mais de ver a vendedora de quentinhas com Lui Lorenzo (José Loreto).

A trama passou por uma reviravolta quando o exame de DNA apontou que o verdadeiro pai de Jenifer (Bella Campos) é o vilão Téo (Emílio Dantas) e não Ben. O imbróglio sobre a paternidade da jovem fez com que os ex-melhores amigos se afastassem depois que o advogado descobriu que o empresário abusou da dançarina quando ela era jovem.

Nos próximos capítulos do folhetim de Rosane Svartman, Sol e Ben vão se beijar pela primeira vez em 20 anos para a alegria dos fãs do casal.

