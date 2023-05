Priscila Sztejnman e marido: Helena de Vai na Fé é casada na vida real

Priscila Sztejnman é casada com o diretor Vinicius Coimbra e vive romance na novela Vai na Fé com personagem da atriz Regiane Alves - Foto: Reprodução/Instagram/@pristeinman

Intérprete de Helena, personal trainer que se envolve em um romance com Clara (Regiane Alves) em Vai na Fé, a atriz Priscila Sztejnman, de 35 anos de idade, ganhou um dos casais mais queridos pelo público da novela. Na vida real, ela é casada com um famoso diretor e tem uma filha pequena.

Quem é o marido de Priscila Sztejnman?

A atriz Priscila Sztejnman é casada com o diretor Vinícius Coimbra, de 51 anos de idade. O casal está junto há uma década, mas só oficializou a união no altar em 2018, pouco tempo antes de se tornarem pais. Rosa, a primeira filha da dupla de artistas, nasceu em 2019.

Antes de Priscila, Vinicius foi casado com a atriz Vanessa Gerbelli, hoje com 49 anos. Os dois se relacionaram entre 2002 e 2008 e tiveram um filho, Tito Coimbra, atualmente com 15 anos de idade.

Em 2022, o marido de Priscila Sztejnman foi demitido da Globo e apareceu na mídia em meio a polêmicas sobre situações nos bastidores da novela Nos Tempos do Imperador, em que trabalhou como diretor artístico. Acusações de racismo e assédio moral foram parar na imprensa na época e levava os nomes de algumas atrizes do projeto, como Cinnara Leal, Dani Ornellas e Roberta Rodrigues, que se sentiram incomodadas com atitudes nos sets do folhetim.

Após Nos Tempos do Imperador, Coimbra foi chamado para trabalhar na novela Mar do Sertão, mas devido as denúncias que surgiram na época foi substituído por Allan Fiterman, diretor que trabalhou em Quanto Mais Vida, Melhor. Após um período de afastamento, ele foi oficialmente desligado da emissora.

Um dos diretores mais conhecidos da casa até então, antes da demissão Vinicius Coimbra chegou a trabalhar em vários projetos famosos da TV Globo, como Novo Mundo (2017), Liberdade, Liberdade (2017), Malhação (2013 – 2014), Lado a Lado (2012), Insensato Coração (2011), Cama de Gato (2010), O Profeta (2006 – 2007), Celebridade (2003), entre outros.

Novelas de Priscila Sztejnman

Priscila Sztejnman, que antes usava o nome Priscila Steinman, é um rosto bastante conhecido nas telinhas. Roteirista e atriz, a famosa de 35 anos já apareceu em várias séries e novelas da TV Globo.

Em seus primeiros passos nas telas, a atriz atuou nas novelas Ciranda de Pedra (2008), Caminho de Índias (2009), Insensato Coração (2011), além das séries Divã (2011), Acredita na Peruca (2015) e o filme Passado me Condena (2012).

Foi com a novela Totalmente Demais (2015), de Rosane Svartman e Paulo Halm, que a famosa ganhou mais notoriedade. Ela viveu Sofia na trama, mulher que namorava com Rafa e vivia uma vida dupla.

Em seguida, ela conseguiu espaço na série Justiça (2016) e engatou mais uma novela, Novo Mundo, em que interpretou Isaura, mulher que encanta Dom Pedro (Caio Castro) e era rival de Domitila (Agatha Moreira).

A atriz ficou algum tempo longe das novelas depois deste trabalho e participou da da série Sob Pressao (2018) e os filmes como Uma Quase Dupla (2018), O Paciente: O Caso Tancredo Neves (2018), Maria do Caritó (2021), 4×100: Correndo por um Sonho (2021) e O Amante de Júlia (2022), dirigido por seu marido Vinicius Coimbra.

Agora em 2023, a atriz lançou o filme Segundo Tempo e retornou aos folhetins com a personagem Helena de Vai na Fé. A personal trainer mudou a vida de Clara, mulher que vive um relacionamento abusivo com o marido Theo (Emilio Dantas), e acabou apaixonada por ela.

Helena e Clara vão ficar juntas em Vai na Fé?

O romance de Clara e Helena ainda tem um longo caminho, afinal Clara ainda é casada com Theo e tem dificuldade de se desprender do casamento de duas décadas, mas o romance da dupla fala mais forte a cada capítulo. A paixão da dona de casa com a personal trainer está cada vez mais forte e elas já foram flagradas pelo filho de Clara, que apoiou a relação.

O final de Clara e Helena em Vai na Fé ainda não foi revelado, mas se depender do público, as duas ganharão um final feliz. O casal é um dos favoritos dos fãs do folhetim de Rosane Svartman na web, ganhou o apelido de ship de “Clarena” e tem a torcida de muita gente. Nas redes sociais, as atrizes Priscila Sztejnman e Regiane Alves já mostraram mais de uma vez presentes e mensagens que ganharam dos fãs do casal.

