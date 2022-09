Diana e Rainha Elizabeth II: 5 curiosidades sobre a relação

A Rainha Elizabeth II faleceu aos 96 anos de idade e foi a monarca com o maior reinado da história da Grã-Bretanha. Foram 70 anos no poder e como símbolo principal da família real. Diana e Rainha Elizabeth II se tornaram parentes na década de 80, quando o filho da soberana subiu ao altar com a “princesa do povo”. Muito amada pelo público, segundo fontes internas, a relação de Diana com a sogra não era das melhores.

Como era relação entre Diana e Rainha Elizabeth II

Paul Burrel, ex-mordomo da família real, revelou ao jornal britânico The Sun, em 2020, como era a relação de Diana e Rainha Elizabeth II. Em matéria que retratava o que era real ou falso na série The Crown, o ex-funcionário disse que a monarca não era próxima da nora.

Paul contou que escutou quando a rainha disse certa vez que considerava Diana uma “garota boba”. Ele também comentou que a monarca normalizou o caso que seu filho Charles teve durante o casamento com Diana, insinuando que a mãe de Harry e William deveria aceitar a situação. “Ela [rainha] disse: ‘ela não percebe, os homens têm casos’. Isso é bastante revelador”, comentou o ex-mordomo.

Rainha morreu 8 dias após aniversário de morte de Diana

Diana e rainha Elizabeth II já faleceram. A soberana da Grã-Bretanha morreu exatos 8 dias do aniversário de 25 anos da morte de Diana. A monarca faleceu aos 96 anos de idade no dia 8 de setembro de 2022, no castelo de Balmoral, na Escócia. Enquanto sua ex-nora, morreu no dia 31 de agosto de 1997, na França.

O falecimento da princesa de Gales aconteceu quando ela tinha 36 anos de idade e estava divorciada do príncipe Charles há cerca de 1 ano. O casal estava separado há alguns anos e oficializou o fim da união em 1996. Quando faleceu, em 1997, Diana estava em relacionamento com o empresário e produtor Dodi Fayed.

Os dois estavam sendo perseguidos por paparazzis ao saírem de um hotel em Paris, capital da França. O motorista que levava o casal estava em alta velocidade para tentar escapar dos fotógrafos quando sofreu um acidente. O motorista e o namorado de Diana morreram no local, a princesa foi levada ao hospital, mas não resistiu.

Morte de Diana abalou popularidade da rainha

Segundo a CNN, a popularidade da Rainha Elizabeth sofreu um baque após a morte de Diana. A monarca ficou em silêncio sobre o falecimento da ex-nora durante alguns dias após o acidente de carro, o que causou revolta em alguns súditos.

Muito amada pelo público, há quem pedia as honras necessárias para a ex-esposa do herdeiro do trono. Em setembro de 1997, após a morte de Diana, o jornal inglês “The Express” publicou uma manchete com a frase “show us you care” (nós mostre que você se importa, em tradução livre), que pedia um pronunciamento da rainha.

Cinco dias após o falecimento de Diana, Elizabeth II fez uma declaração ao vivo sobre o acontecido, fez elogios a ex-nora e a homenageou.

Casal só pôde se casar com permissão da rainha

Segundo o portal inter, Diana e Charles só puderam se casar com permissão da rainha Elizabeth II. Isso acontece por conta das normas exigidas na família real britânica para tais situações. Ainda segundo o jornal, a rainha rejeitou a ideia de Charles se casar com Camila Parker Bowles, que foi amante do príncipe na época em que era casado com Diana, e hoje é sua esposa. O casal só oficializou a união em 2005, quase uma década após a morte da princesa de Gales.

O casamento de Diana e Charles foi longo e durou mais de 10 anos. O casal subiu ao altar em 1981, na Catedral de St. Paul, em Londres. A cerimônia foi transmitido ao redor do mundo e assistida por milhões de pessoas. A dupla se separou em 1992, mas só oficializou o divórcio quatro anos depois. Diana teve com Charles dois filhos, William e Harry.

Rainha escolheu anel de noivado de Lady Diana

Ainda segundo o que o ex-mordomo Paul Burrell contou ao site britânico The Sun, a rainha Elizabeth II foi quem escolheu o anel de noivado que Charles deu para Diana.

O ex-funcionário disse que assistiu ao momento e que a rainha chamou o joalheiro da realeza, que exibiu uma pasta com diversas pedras preciosas. “Charles deixou sua suíte no Palácio de Buckingham e eles escolheram o anel que Diana ganhou de presente”, contou.

