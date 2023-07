Quem é a esposa de Formiga? Conheça Erica Jesus

A ex-jogadora de futebol Formiga, 45, é casada com a atleta Erica Jesus, com quem começou a namorar em 2017. As duas oficializaram a união em janeiro de 2023 após cinco anos de relacionamento, apesar de já se conhecerem desde a década de 90. Conheça a namorada de Formiga.

Formiga é casada com quem?

Formiga e Erica se casaram apenas um mês depois do pedido, em janeiro deste ano. Em suas contas no Instagram, as duas publicaram fotos e vídeos da cerimônia e declarações apaixonadas. "Que um só dia pode ser mais importante que muitos anos. Te amo princesa muitãooo, minha esposa, minha vida", escreveu Formiga.

Atualmente, Erica Jesus trabalha como assessora da ex-jogadora de Futebol. Formiga se tornou comentarista da Copa do Mundo Feminina depois de se aposentar em 2021, aos 43 anos.

Outras jogadoras da seleção feminina de futebol também são casadas ou namoram. Marta namora a americana Carrie Lawrence, atleta do Orlando Pride, mesmo time em que a brasileira joga. As duas estão juntas há mais de um ano - o casal engatou um relacionamento após o fim do noivado da estrela com Toni Deion, com quem mantinha um relacionamento desde 2019.

Neste sábado, 15, Marta usou as redes sociais para homenagear a zagueira no dia do aniversário de sua amada, apesar de manter sua vida pessoal longe dos holofotes. "Feliz aniversário, Xinxinha! Eu desejo que a sua vida seja repleta de coisas boas e que você nunca fique sem motivos para sorrir, porque o você tem o sorriso mais lindo e a risada mais fofa do planeta", escreveu.

A zagueira Lauren, que atualmente atua pelo Madri CFF, namora Mileninha, que joga pelo Internacional; Andressa Alves e Fran, que se conheceram na seleção brasileira, se casaram em 2020 após oito anos de relacionamento; a zagueira do Real Madrid Kathellen mantém um relacionamento com Fernanda Palermo, lateral do São Paulo.

Já a meia-atacante Adriana namora a empresária Nathalia Castro desde 2016; a lateral-esqueda Tamires está comprometida com a cantora sertaneja Gabi Fernandes.

A Copa do Mundo feminina de 2023 começa em 20 de julho, quinta-feira, com a partida entre Nova Zelândia e Noruega. Essa será a maior competição do futebol feminino de todos os tempos, com 32 seleções disputando a taça.

O Brasil estreia no campo em 24h de julho, às 8h, contra o Panamá. A grande final do campeonato está marcada para 20 de agosto. Os jogos acontecem na Austrália e Nova Zelândia.

