Quem é a namorada do Lucarelli? Jogador namora italiana

Campeão olímpico pela Seleção Brasileira em 2016, no Rio, o ponteiro Ricardo Lucarelli, 31 anos, é um dos principais ídolos da torcida brasileira no vôlei. Reservado, o jogador prefere manter a sua vida pessoal longe dos holofotes, mas a nova paixão do atleta não passou despercebida dos fãs. Saiba quem é a namorada do Lucarelli

A namorada do Lucarelli é a modelo italiana Sofia Tumminia, de Treviso, comuna da Itália, na região do Vêneto. Em 12 de junho de 2023, Dia dos Namorados no Brasil, o jogador de vôlei compartilhou três cliques no Instagram com a amada, confirmando que está em um relacionamento. "Demorou mas valeu a pena a espera... Feliz Dia dos Namorados gatinha, te amo", escreveu na legenda.

Não há informações sobre os dois pombinhos se conheceram. O que se sabe é que Lucarelli joga na Itália e, como Sofia é italiana, os dois podem ter se conhecido no país.

No Instagram, Sofia Tumminia acumula mais de três mil seguidores, onde compartilha selfies e fotografias de viagens. Em sua página no Instagram, a namorada do Lucarelli aparece modelando para a marca italiana Native Glame. Ela também tem uma página no Tik Tok onde posta vídeos engraçados sozinha e com os amigos, mostra o seu look do dia e fala sobre moda, com 315 seguidores e 2583 curtidas. Lucarelli não aparece em nenhum vídeo.

Carreira de Ricardo Lucarelli, ídolo no vôlei brasileiro

Nascido em Contagem, Minas Gerais, Ricardo Lucarelli Santos de Souza, 31 anos, sempre foi apaixonado por esportes. Na infância ele praticou futebol, natação, basquetebol e handebol até que, um dia, foi com a irmã para um treino de vôlei e se apaixonou.

Lucarelli passou a jogar vôlei em um projeto social em Contagem. Com talento e disciplina, alcançou a Seleção Brasileira sub-19 para disputar o Campeonato Sul-Americano. Lucarelli começou no Minas Tênis Clube em 2010, onde permaneceu por três anos até ser contratado pelo Sesi de SP. Dois anos depois, passou para o Taubaté e lá ficou até o ano de 2020.

Neste meio tempo, o ponteiro ganhou espaço no time adulto da Seleção. Em 2012, foi chamado para o time principal com apenas 19 anos. Em 2016, integrou o elenco que venceu o ouro olímpico e, em 2021, disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio, fechado em quarto lugar. Além de jogar Olimpíadas, Lucarelli também disputa Liga das Nações, Sul-Americano e Mundial com o Brasil.

Em 2020, trilhou o seu caminho até o futebol italiano. Foi contratado pelo Trentino, depois Cucine Lube Civitanova na temporada de 2021 e, no ano seguinte, o Gas Sales Bluenergy Piacenza, onde segue vestindo a camisa em 2023.

Quanto Lucarelli fatura no vôlei da Itália?

Em fevereiro de 2023, Lucarelli renovou o seu contrato com o Gas Sales Bluenergy Piacenza, equipe da Placência, na região da Emília-Romanha, em disputa pela Superlega, a primeira divisão do Campeonato Italiano do esporte. Os valores não foram divulgados.

No entanto, enquanto jogador do Trentino em 2021, o jornal Gazzetta dello Sport revelou a lista dos maiores salários do vôlei masculino e feminino. Lucarelli estava na casa de 450 mil euros por ano, o que significa R$ 2,3 milhões na cotação de junho de 2023.

Diferente do que acontece no futebol, no vôlei da Itália não há uma grande diferença entre o salário de homens e mulheres.

Uma curiosidade do tempo em que jogava no Brasil: segundo o jornal mineiro O Tempo, Lucarelli assinou com o Taubaté por R$ 1,5 milhão, incluindo fundo, ele recebeu 50% do valor.

