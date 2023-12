Quem é a esposa de Junior? Conheça a cunhada de Sandy

Dono de suspiros apaixonados de muita gente nas décadas de 90 e 2000, Junior Lima, hoje aos 39 anos, é do time dos casados. O famoso subiu ao altar com modelo há quase uma década e já pai.

+Filhos de Chitãozinho

Com quem o Junior Lima é casado?

Junior Lima é casado com a modelo e influenciadora digital Monica Benini, de 38 anos, desde 2014. Quando subiu ao altar, o casal já estava junto há dois anos e desde então nunca se separou.

Monica não é tão conhecida quanto o amado, mas tem carreira no meio dos famosos como modelo, artista plástica, designer de joias e influenciadora digital com mais de meio milhão de seguidores no Instagram. A famosa também tem um canal no Youtube que leva o seu nome, mas não publica novos vídeos por lá desde 2020.

Aos curiosos de plantão, no Instagram Monica já compartilhou com o público como conheceu o amado, eles se esbarraram em uma festa com amigos em comum em 2009. Porém, não chegaram a interagir muito e a única coisa que a situação rendeu foi uma solicitação de amizade que Junior enviou para Monica no Facebook.

Alguns anos depois, em 2012, quando Monica estava morando na Alemanha, Junior Lima entrou em contato com a modelo por meio de mensagens na rede social para conversar com a jovem sobre as fotografias que ela postava por lá, uma paixão que também era dele.

O casal continuou conversando por algum tempo e descobriu mais interesses em comum, e então alguns meses depois se encontrou em uma viagem para Tulum, no México, que Monica havia marcado com alguns amigos. Depois de uma semana juntos, eles já estavam de compromisso firmado e começaram a namorar.

O casamento veio dois anos depois no interior de São Paulo, em uma cerimônia com 200 convidados, segundo foi reportado pela Veja na época. O primeiro filho do casal, o pequeno Otto, nasceu em alguns anos mais tarde, em outubro de 2017.

Em março de 2020, o casal resolveu subir ao altar pela segunda vez para celebrar a união. Junior Lima compartilhou no Instagram na ocasião que dessa vez eles tiveram uma pequena celebração na Polinésia Francesa. A segunda filha do casal, Lara, nasceu um ano depois, em outubro de 2021.

Assim como a irmã Sandy, Junior Lima também evita expor os rostos dos filhos nas redes. A esposa do cantor já falou sobre o assunto em seu canal no Youtube e explicou: "depois que a gente posta uma foto na internet, a gente não tem domínio do que vai acontecer com essa imagem, onde ela vai parar".

Leia também - Por que Sandy e Junior se separaram?