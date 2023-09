Quantos anos têm Sandy e Junior hoje e por que eles se separaram?

A dupla Sandy e Junior foi um dos maiores sucessos dos anos 90 e 2000 no Brasil. Os cantores começaram a carreira bastante cedo, quando ainda eram crianças, e seguiram juntos até a juventude, até que decidiram seguir caminhos diferentes. Ambos trabalham na área musical até hoje e construíram suas respectivas famílias.

Como estão Sandy & Junior hoje?

Sandy hoje está com 40 anos de idade, enquanto Junior tem 39 anos. Ambos são filhos do cantor Xororó e de Noely Pereira de Lima. Os dois cresceram na frente dos holofotes ao começarem a carreira quando tinham apenas 8 e 7 anos de idade. O primeiro álbum da dupla, "Aniversário do Tatu", lançado em 1991, rendeu o primeiro grande hit dos artistas: a faixa "Maria Chiquinha".

Desde então, Sandy e Junior seguiram carreira artística e se tornaram uma grande sensação entre o público jovem. Ambos já nasceram aos olhos do público por serem herdeiros de quem são - esse é um dos motivos pelos quais a cantora optou por não mostrar o rosto do filho, para que ele possa escolher se quer ser famoso ou não.

Depois do fim da dupla com o irmão, Sandy seguiu carreira na música e faz shows por todo o Brasil até hoje. Seu último álbum de estúdio, "Nós, Voz, Eles", foi lançado em 2018. Neste ano, a famosa gravou uma versão ao vivo das músicas, disponível nas plataformas digitais como "Nós, Voz, Eles - Ao Vivo", que conta com várias participações especiais de outros artistas, como Wanessa Camargo, Vitor Kley, ANAVITÓRIA, Melim, Iza e outros.

A cantora é casada com o músico Lucas Lima, 40, desde 2008. Os dois são pais de Theo, de 8 anos, que vive de forma privada para evitar o assédio da mídia.

Junior entrou para a banda Nove Mil Anjos em 2007, logo após o fim da parceria com Sandy, mas o grupo encerrou as atividades em 2009. Desde então, o famoso trabalha como DJ e produtor musical, além de fazer parte do duo eletrônico Manimal, ao lado do DJ Júlio Torres.

Agora, o cantor se prepara para seguir carreira solo. O álbum de estreia do famoso deve sair em breve, ainda sem data divulgada.

Junior Lima é casado com a modelo e designer Mônica Benini desde 2014, com quem tem dois filhos: Otto, de 6 anos, e Lara, 2.

Por que Sandy e Junior se separaram?

Sandy e Junior anunciaram a separação em 2007, depois de 17 anos juntos. Os dois terminaram a carreira musical como dupla pois sentiam que era hora de seguir novos caminhos, conforme relatado por eles mesmo no documentário "Sandy & Junior: A História" (2020), do Globoplay.

"As músicas que eu cantava com 13 anos eram músicas de uma menina de 13 anos. Aos 20 anos, já era diferente. A gente tinha necessidade de evoluir como artista", disse Sandy. Apesar do fim como dupla, os dois continuaram trabalhando juntos - Junior foi um dos produtores do primeiro álbum solo da irmã, "Manuscrito", lançado em 2010.

Os famosos chegaram a decisão sozinhos e apenas informaram aos pais que haviam decidido seguir separados, deixando-os chocados em um primeiro momento. O último projeto de Sandy e Junior como dupla foi a gravação do álbum "Acústico MTV", lançado em 10 de agosto de 2007.

Em 2019, os cantores anunciaram uma turnê especial em comemoração aos 30 anos de carreira. Chamada de "Nossa História", o projeto arrastou multidões por todo o Brasil - só em São Paulo, foram quatro datas esgotadas com capacidade para 44 mil pessoas. Também foi lançado um álbum ao vivo e o documentário do Globoplay.

