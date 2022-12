Quem é a esposa de Pelé? Conheça Márcia Aoki

Mundial chamado como o Rei do Futebol, Pelé teve inúmeros romances durante a vida pública, inclusive com a apresentado Xuxa na década de 1980. Em 2016, o ex-jogador se casou com a empresária Márcia Aoki, 57 anos, então saiba quem é a terceira esposa de Pelé - hoje com 82 anos.

Quem é a atual esposa de Pelé: Márcia Aoki

Pelé é casado com Márcia Cibele Aoki, de 57 anos. O ex-jogador e a empresária tem uma diferença de idade de 25 anos e mantinham o relacionamento bastante discreto. Aoki é natural de Penápolis, no interior de São Paulo.

Á época do casamento, em 2016, o Rei Pelé contou que ele e Márcia se conheceram uma festa em Nova York nos anos 80, mas só engataram um relacionamento em 201o. A relação só se tornou pública em 2012.

De acordo com entrevista concedida à revista Veja na edição de dezembro de 2012, ele e Márcia se conheceram em uma festa em Nova York nos anos 80. A empresária estava por nos Estados Unidos estudando administração.

Nada rolou entre eles e ele só voltaram a se reencontrar em 2008, quando se esbarraram no elevador de um prédio em que moravam em São Paulo. Na ocasião, Marcia era casada e o ex-jogador estava em processo de divórcio, então não houve envolvimento romântico entre eles.

Dois anos mais tarde, ambos estavam solteiros e se reencontraram - no mesmo elevador em que conversaram em 2008 - desta vez, começaram a sair e deram início a história de amor.

O namoro durou alguns anos, até que em 2016 eles subiram ao altar no Espaço Atmosphera, na Vila Maia, no Guarujá, em uma cerimônia reservada com cerca de 100 convidados.

O relacionamento é discreto e a esposa de Pelé não é uma figura ativa nas redes sociais. Em agosto de 2022, o ex-jogador publicou uma foto ao lado da esposa e agradeceu: "sou muito grato pela minha esposa, pelas risadas, pela paz do meu lar".

Casamentos de Pelé

Além da atual esposa do Pelé, Marcia, o ex-jogador já subiu ao altar mais duas vezes. O primeiro casamento de rei do futebol foi com Rosemeri dos Reis Cholbi, entre 1966 e 1982. Desse matrimônio nasceram três filhos: Edinho Chobi do Nascimento, de 52 anos, que se tornou jogador de futebol e depois técnico; Jennifer Nascimento, de 43 anos; Kelly Cristina Nascimento, de 55 anos, que é fundadora e presidente da Nascimento Foundation, instituição com programas sobre esportes, artes e narração de histórias.

O segundo casamento do craque foi com Assíria Nascimento, com quem esteve entre 1994 a 2008. Com Assíria, o Rei do Futebol teve dois filhos, Joshua Nascimento e Celeste Nascimento, que são gêmeos. Os jovens de 24 anos já moraram nos Estados Unidos, Joshua estudou educação física, além de já ter jogado pelo Santos.

