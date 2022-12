Pelé morre aos 82 anos

Internado desde o final de novembro, o ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu no hospital Albert Einstein, nesta sexta-feira, 29 de dezembro. O ex-jogador de futebol lutava contra um câncer no cólon.

Trajetória do Rei do futebol

Considerado um dos maiores atletas de todos os tempos no mundo todo, Pelé foi revelado aos 15 anos nas categorias de base do Santos, clube que também o alavancou sua carreira profissional. Pela equipe da baixada santista, Pelé foi o maior artilheiro da história. Ele ajudou o time a ganhar títulos importantes, como duas Copas Libertadores da América e dois Mundiais Interclubes, em 1962 e 1963.

Aos 16 anos, foi convocado para a seleção brasileira de futebol e, a primeira partida pelo Brasil, marcou um gol, sendo então o jogador mais jovem a marcar pela seleção. A camisa 10 foi conquistada na Copa de 1958, a primeira de três conquistadas pelo atacante. Pelé foi o único jogador, até o momento, que conseguiu conquistar três Copas do Mundo - além de 1958, ele estava no elenco de 1962 e 1970. O ex-jogador se despediu da amarelinha em 1971.

O jogador de mil gols

Há 53 anos, Pelé marcou seu milésimo gol, marca alcançada aos 33 minutos da vitória do Santos sobre o Vasco no Maracanã, no dia 19 de novembro de 1969. Na ocasião, após a marcação de um pênalti a favor da equipe da baixada, Pelé foi ovacionado por todos os torcedores que estavam no estádio, inclusive os vascaínos.

Segundo registros da época, no dia anterior, o goleiro do Vasco Andrada havia manifestado sua intenção de evitar o milésimo gol de Pelé. No entanto, ele não conseguiu defender e ficou na história por ser personagem da história do maior craque de todos os tempos, que dedicou o feito “às crianças, pessoas pobres e velhinhos cegos”, conforme declaração dada por ele. A festa e a intensa cobertura da imprensa provocaram a pausa do jogo, que ficou paralisado por cerca de 20 minutos.

Ao longo da carreira, Pelé fez 1.282 gols, sendo 1.091 somente pelo clube santista. Pela seleção, ele marcou 95 vezes. O número de gols marcados pelo ex-jogador chegou a ser contestado várias vezes, já que não há registros de boa parte deles.

Carreira internacional

Após recusar uma série de convites de grandes times mundiais, em 1975, Pelé assinou com o New York Cosmos, dos Estados Unidos, para jogar a temporada daquele ano. A ideia do clube era despertar o interesse dos norte-americanos pelo futebol, mas o início foi complicado justamente porque o país não tinha tradição no esporte.

No ano de 1976, Beckenbauer, alemão, e Chinaglia, italiano, foram contratados e ajudaram o Rei a ser eleito o jogador mais valioso da Liga. Em 1977, ao lado de Carlos Alberto Torres, Pelé conquistou o Campeonato da North American Soccer League (NASL). Anos mais tarde, Pelé publicou nas redes sociais que foi convencido pelo treinador do Cosmos a se mudar para os Estados Unidos. Segundo ele, o técnico disse que ali ele poderia conquistar títulos.

Polêmicas na vida pessoal

Ao longo da vida, Pelé esteve envolvido em uma série de polêmicas em relação à família. Conforme o próprio ex-jogador afirmou em um documentário da Netflix, foram tantos casos amorosos que ele chegou a não saber quantos filhos tinha. Em 1990, o caso mais emblemático veio à tona: Sandra Nascimento entrou na Justiça para pedir o reconhecimento da paternidade por parte de Pelé, o que aconteceu em 1996. Sandra morreu vítima de um câncer de mama em 2006.

O Rei do Futebol se envolveu, ainda, em outras polêmicas. Ao elogiar o goleiro Marcos, titular da seleção na Copa do Mundo de 2022, disse que era “incrível poder elogias um goleiro do Brasil pela primeira vez na história”, o que pegou mal. Além disso, em mais de uma oportunidade, o ex-atleta trocou ofensas com Romário. “Igual a Pelé não tem nem vai ter”, disse.

Quando será o velório de Pelé?

Em nota publicada no site oficial, o Santos informou que as informações sobre o velório do Rei Pelé serão divulgadas em breve.

A família também ainda não se pronunciou sobre o velório. O sepultamento será em Santos, mas as informações ainda serão informadas pela família e imprensa.

