Quem saiu da Globo em 2023? Lista tem Cléber Machado e Fernanda Gentil

O ano de 2023 começou com uma série de baixas no quadro de funcionários da maior emissora do país. A lista de quem saiu da Globo em 2023 inclui nomes famosos do esporte e entretenimento, como o narrador Cléber Machado e a apresentadora Fernanda Gentil. Outros jornalistas do SportTV, parte do mesmo grupo, também foram demitidos.

Por que demitiram o Cléber Machado da Globo?

A demissão do narrador esportivo Cléber Machado foi anunciada de 22 de março, conforme nota divulgada pela emissora. O jornalista, que trabalhava há mais de 35 anos na Globo, ficou conhecido por narrar grandes jogos do futebol brasileiro.

"O vínculo fixo de Cléber Machado com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos no futuro", diz o comunicado.

Machado começou a trabalhar na Globo em 1988 e participou de importantes coberturas como Copas do Mundo, Olimpíadas e Fórmula 1.

Fernanda Gentil foi quem saiu da Globo em 2023

Quem saiu da Globo também em 2023 também foi a jornalista e apresentadora Fernanda Gentil, que deixa a emissora após 15 anos de trabalho.

A saída foi anunciada por ela mesma em sua página no Instagram em 20 de março. "Apesar de chamarmos apenas de 'mudança', não deixa de ser um rompimento, né? Apesar de eu saber que é o que eu tenho que fazer, não deixa de passar um filme na cabeça, né? Apesar de ter certeza que o novo ciclo que se abre vai ser tão gostoso, enriquecedor e cheio de aventuras como esse que estou fechando, não deixo de morrer de gratidão e carinho por tudo o que vivi até hoje na Globo", escreveu.

Gentil começou a trabalhar no Grupo Globo em 2009, no SporTV, até assumir a apresentação do Globo Esporte. Em 2016, ficou no comando do Esporte Espetacular onde permaneceu até 2019, quando migrou para a área de entretenimento.

A jornalista apresentou alguns programas como o Se Joga e o Zig Zag Arena, que não foram bem de audiência e repercussão entre o público.

Veja o pronunciamento de Fernanda Gentil na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Gentil (@gentilfernanda)

O que aconteceu com o Jota Júnior?

Parte do elenco do jornalismo do SportTV, o locutor Jota Júnior também foi quem saiu da Globo em 2023. Ele chegou na emissora em 1999 e também já participou de importantes coberturas, como as Copas do Mundo.

Jota Júnior foi quem anunciou sua demissão através de uma publicação em suas rede sociais. "No mês em que completo 24 anos de casa estou deixando o Sportv. Acabo de ser comunicado. Pouco a dizer mas agradecer a todos que me acompanharam em meus trabalhos. As páginas da vida vão sendo viradas e novos capítulos estão sempre a nossa disposição. Que outros desafios apareçam pois para a frente é que se anda", escreveu.

Por que Galvão Bueno saiu da Globo?

Depois de 41 anos trabalhando na Globo e famoso por narrar grandes partidas do futebol, incluindo as Copas do Mundo, Galvão Bueno e a emissora decidiram não renovar o contrato com exclusividade como era antes. Ele permanece na empresa ao menos até 2024, mas exercendo outras funções e agora poderá trabalhar em outros projetos fora do grupo.

Na final entre França e Argentina, o narrador se emocionou ao se despedir da transmissão. No entanto, ele não irá abandonar de vez a profissão - Galvão agora faz parte da Play9, agência comandada por Felipe Neto, e terá seu próprio canal no YouTube sobre assuntos relacionados ao esporte.

Galvão trabalha na Globo desde 1981. Voz inconfundível das partidas de futebol, já narrou Copas do Mundo, Olimpíadas e Campeonatos de Fórmula 1.

Quem saiu da Globo em 2023 inclui Sandro Meira Ricci, Fernanda Colombo e Paulo Vinícius Coelho, comentaristas do SporTV,

O casal de comentaristas de arbitragem Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo também foram demitidos em março deste ano, conforme anunciado pela emissora. “Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo não fazem mais parte do time de esporte da Globo. Nos últimos anos, com a implantação e consolidação do árbitro assistente de vídeo (VAR), as questões de arbitragem foram recebendo outro tipo de tratamento e o VAR foi oferecendo respostas às questões apresentadas durante os jogos", divulgou a Globo. Também chegou ao fim o quadro Central do Apito.

Outra baixa da emissora foi o comentarista Paulo Vinícius Coelho, que deixou a empresa em janeiro deste ano. O jornalista já está de casa nova: ele irá comentar a Libertadores pela plataforma de streaming Paramount +.

VEJA TAMBÉM

Novela Partido Alto é de que ano

Boninho é dono da Globo?