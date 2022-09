Quem é a mãe Hailey Bieber? Famosa é filha de brasileira

A esposa de Justin Bieber tem uma relação antiga com o Brasil. A mãe Hailey Bieber, Kennya Deodato, é brasileira e filha de Eumir Deodato, um famoso pianista. A modelo tem até um tatuagem em homenagem ao estado de Minas Gerais e mais duas palavras que remetem ao nosso país.

Mãe Hailey Bieber é de Minas Gerais

A mãe Hailey Bieber é Kennya Deodato. A brasileira tem 54 anos de idade, é designer e veio de uma família de artistas – ela é filha de Eumir Deodato, pianista, arranjador e produtor musical. O músico fez parte do movimento da Bossa Nova na década de 60 antes de se mudar para os Estados Unidos, onde trabalhou com grandes nomes incluindo Aretha Franklin e Frank Sinatra.

Kennya é casada há mais de 20 anos com o ator Stephen Baldwin, que já esteve em mais de 40 filmes norte-americanos. Stephen é irmão do também ator Alec Baldwin, conhecido por fazer parte do elenco do seriado 30 Rock, bastante conhecido nos Estados Unidos. A brasileira e o marido são pais da modelo Hailey Baldwin Bieber, de 25 anos, e da atriz Alaia Baldwin, de 29.

Com mãe brasileira, Hailey conhece bem a cultura do país e prestou até algumas homenagens em forma de tatuagem. A famosa escreveu ‘Minas Gerais’ em seu tornozelo, a palavra ‘beleza’ no pescoço e ‘gente’ na lateral do quadril.

A modelo também já mostrou em suas redes sociais uma ceia de Natal com sua família, com direito a feijoada e brigadeiro. Ele já apareceu cantado uma música de ninar em português que aprendeu com sua avó e entende algumas palavras do nosso idioma. Em 2020, a famosa prestou uma homenagem a sua mãe e escreveu na legenda “eu te amo com todo meu coração” em português.

Hailey, que veio ao Brasil neste fim de semana acompanhar o marido Justin Bieber no Rock in Rio, aproveitou a oportunidade para demonstrar novamente seu amor pelo país. A modelo compartilhou alguns registros usando uma camiseta da seleção brasileira e fotos de brigadeiro, beijinho, refrigerante de guaraná, feijoada e pão de queijo. “Eu te amo Brasil 🥹🫶🏼 voltarei em breve eu prometo”, escreveu.

Vai ter show do Justin Bieber em São Paulo ou foi cancelado?

Rock in Rio horários: guia com a programação por palco

Quanto tempo Hailey e Justin namoraram?

Justin e Hailey Bieber são um dos casais mais famosos de Hollywood. Apesar de terem se casado há três anos, os dois se conhecem desde 2009, mas só foram engatar um namoro anos depois.

O cantor e a modelo se conheceram quando eles ainda eram pré-adolescentes – Justin tinha 14 anos de idade e Hailey apenas onze. Os dois estavam nos bastidores do programa The Today Show, na época em que o músico começava a fazer sucesso nos Estados Unidos. Dois anos depois, eles apareceram juntos no tapete vermelho do filme Never Say Never, mas apenas como amigos.

Na época, o cantor namorava a cantora Selena Gomez, com quem teve um relacionamento cheio de idas e vindas. Em um desses rompimentos, em 2014, o astro publicou em sua Instagram uma foto ao lado de Hailey e mais um amigo, gerando rumores de que os dois estariam juntos.

Em 2015, a beldade passou as férias ao lado de Justin e sua família, alimentando ainda mais as fofocas. Foi somente em 2016 que eles assumiram que havia algo entre eles, mas a confirmação do namoro só veio em 2018, quando Hailey disse que nos últimos anos os dois ficaram afastados – vale lembrar que em 2017, Justin foi visto uma última vez ao lado de Selena Gomez.

Em julho de 2018, Justin pediu Hailey em casamento. Os dois se casaram em uma cerimônia intimista em 30 de setembro de 2019. A modelo adotou o nome do marido e trocou o sobrenome Baldwin por Bieber.

Quantas pessoas tem no Rock in Rio? Veja números