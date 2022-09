Vai ter show do Justin Bieber em São Paulo ou foi cancelado?

Depois de muita especulação e notícias de um possível cancelamento, Justin Bieber subiu ao palco do Rock in Rio 2022 e fez a alegria dos fãs, que esperavam muito por esta apresentação. Porém, os futuros shows do canadense no país têm deixado o público de cabelo em pé e o que todo mundo quer saber é vai ter show do Justin Bieber em São Paulo ou não? A previsão era de que o cantor se apresentaria na cidade da garoa nos próximos dias.

Ainda vai ter show do Justin Bieber em São Paulo?

Segundo informações divulgadas pela coluna de Leo Dias no Metrópoles e também pela apresentadora Ana Clara, do canal Multishow, Justin Bieber não irá mais se apresentar em São Paulo nos dias 14 e 15 de setembro de 2022.

A notícia ainda não foi confirmada pela T4F (Tickets For Fun), empresa responsável pela organização das apresentações que até então estavam previstas para acontecer no Allianz Parque.

Na noite do dia 2 de setembro, sexta-feira, Leo Dias publicou em primeiro mão que Justin Bieber aceitou manter seu show como headliner do Rock in Rio, mas que cancelou todos os shows da turnê Justice World Tour (JWT). Além das datas no Brasil, também foram canceladas as apresentações no Chile (7) e na Argentina (10 e 11).

Segundo as fontes do jornalista, o motivo é a saúde do cantor canadense, que precisa cuidar de seu emocional. Leo Dias também informou que ele pretendia retornar a Los Angeles logo após o show no Rio de Janeiro. Justin veio ao Brasil ao lado da esposa, a modelo e influencer Hailey Bieber – antes do casamento conhecida como Hailey Baldwin. A famosa é filha da designer brasileira Kennya Deodato com o ator estadunidense Stephen Baldwin.

Dois dias depois, na tarde de domingo (4), Ana Clara falou ao vivo na transmissão do Rock in Rio da Multishow e explicou a situação, também confirmando que não vai ter show do Justin Bieber em São Paulo na próxima semana. “Como vocês viram, o Justin está passando por alguns problemas de saúde. Cancelou os outros shows, mas fez questão de manter a apresentação dele no Rock in Rio”, comentou a apresentadora.

O que deixa o público na dúvida se vai ter show do Justin Bieber em São Paulo ou não é que a produtora de eventos T4F (Tickets For Fun) ainda não soltou nenhuma informação sobre o caso.

Nas redes sociais, a empresa tem sido constantemente questionada pelos fãs que compraram ingressos para os shows de 14 e 15 de setembro, mas ainda não se pronunciou. No Instagram, uma publicação fixada ainda mostra o show de Justin na lista de próximos eventos.

Além disso, no site da T4F, o show do canadense aparece como “esgotado” e não “cancelado”. O pronunciamento oficial deve acontecer em breve. Em caso de cancelamento, a empresa informará quais serão as opções de troca de ingressos ou desembolso oferecidas aos fãs que haviam conseguido comprar ingresso para o evento.

Por que o cantor quer cancelar o show no Brasil?

A justificativa do quase cancelamento de Bieber no Rock in Rio e a possível desistência dos shows solo no Brasil, Chile e Argentina é devido a saúde do cantor. Além de prezar pela saúde mental, ele também foi diagnosticado com a Síndrome de Ramsay Hunt, uma infecção viral que atinge o rosto e o sistema auditivo.

Em junho de 2022, ele publicou um vídeo no Instagram em que aparecia com metade do rosto paralisado e contou um pouco de sua doença para os fãs. O cantor quis dar explicações ao público, pois já havia cancelado algumas apresentações na América do Norte por conta da saúde e justificou que estava impossibilitado de subir aos palcos na ocasião.

Segundo o portal do médico Drauzio Varella, os principais sintomas da doença de Ramsay Hunt são dor e dificuldade para ouvir, um zumbido no ouvido, mais a sensação de tontura. Além da paralisia facial e possíveis lesões próximas a orelha, canal auditivo, língua ou céu da boca.

De acordo com o Daily Mail, os shows da turnê The Justice World Tour já deviam ter acontecido há bastante tempo. As primeiras datas estavam previstas para maio de 2020 e a tour acabaria no mês de setembro daquele ano. Porém, com a pandemia do covid-19, tudo precisou ser adiado.

Primeiro, foram informadas datas para 2021 e depois os shows foram novamente adiados, desta vez para 2022. As apresentações do canadense começaram em fevereiro deste ano. A partir de junho, o famoso começou a cancelar algumas datas, devido ao estado de saúde.

No último domingo (4), apesar de todos os boatos que deixaram os fãs do ator em pânico, ele subiu ao palco do Rock in Rio e se apresentou. O famoso foi alvo de vários memes na internet sobre sua possível desistência do festival e levantou a curiosidade de muitos, que aguardavam com ansiedade o horário do show para descobrir se o artista realmente apareceria.

Mesmo com a situação de sua saúde, o cantor entregou um show que agradou quem estava na cidade do rock e também quem acompanhou tudo no sofá de casa. Já o show de São Paulo, continua uma dúvida no momento, mesmo com as confirmações de Leo Dias e a Multishow sobre os prováveis cancelamentos.

Assista os melhores momentos do domingo (4) no Rock in Rio 2022, dia da apresentação de Justin Bieber:

