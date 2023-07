Quem é a namorada da Marta, jogadora da seleção brasileira

Considerada a rainha do futebol feminino, a jogadora Marta está em campo com a seleção na Copa do Mundo feminina 2023 para tentar conquistar o primeiro título do país no mundial. Enquanto acompanhamos os lances da atleta no gramado, o público também tem curiosidade sobre a vida amorosa da craque. Quem é a namorada da Marta?

Brasileira Marta namora com jogadora norte-americana

Marta, de 37 anos, namora com a jogadora norte-americana Carrie Lawrence, de 26 anos. Elas estão juntas há mais de um ano e trabalham lado a lado no time Orlando Pride, da Flórida, nos Estados Unidos. A brasileira foi contratada pelo time em 2017 e tem contrato assinado por lá até 2024.

Carrie Lawrence é zagueira e está no futebol desde a época da escola. Durante o início da carreira, na fase juvenil, ela jogou pelo Florida Kraze Krush e na faculdade defendeu a camisa da Universidade da Carolina do Sul. Entre os anos de 2016 e 2018, ela esteve no UCF Knights. Foi em 2020 que Carrie foi contratada pelo Orlando Pride, time em que joga hoje ao lado da namorada Marta.

Segundo o jornal Extra, Marta e Carrie vão morar juntas. Pouco antes de partir para a Austrália para a estreia do Brasil na copa do mundo feminina 2023, a jogadora brasileira comprou uma mansão milionária em Orlando que dividirá com a amada. A casa é avaliada em US$ 1,7 milhão de dólares, o equivalente a R$ 8,5 milhões de reais na cotação atual.

E para quem está curioso para saber se o casal vai se enfrentar em algum jogo da copa do mundo feminino, Marta e Carrie não se encontrarão em campo, porque a craque brasileira foi convocada, mas a jogadora norte-americana não foi chamada para o time dos Estados Unidos. Em junho, quando a lista de convocados foi revelada, Carrie parabenizou a amada nos stories do Instagram pela conquista. "Congrats (parabéns) meu amor. Vai Brasil", escreveu a jogadora estadunidense na legenda do vídeo que compartilhou do anúncio do nome de Marta para a copa.

Nas redes sociais, as duas trocam declarações de amor, postam fotos lado a lado e com os familiares. Em fevereiro, em uma publicação no Instagram em que ambas vestiam o uniforme do Orlando Pride, Carrie comemorou o retorno de Marta aos gramados após um afastamento devido a lesão. "Estou muito orgulhosa de você e de como você aceitou esse desafio. Torcendo por você hoje e sempre" (tradução), escreveu a loira.

Esta não é a primeira vez que Marta namora uma colega de time. O relacionamento que a craque brasileira teve antes de Carrie Lawrence foi com uma jogadora também do Orlando Pride. Marta era noiva da norte-americana Toni Deion, com quem ficou entre 2019 e 2021. Toni também é zagueira no time estadunidense. O término ocorreu 11 meses após o anúncio do noivado. Cerca de sete meses após a separação com Toni, em junho de 2022, o romance de Marta com Carrie foi anunciado.

A jogadora Marta tem filhos?

A jogadora Marta ainda não tem filhos, mas tem o sonho de ser mãe em breve. Em entrevista ao Globo Esporte, agora em julho de 2023, ela afirmou que esta é sua última copa e comentou sobre a possibilidade de ter filhos em seguida. "Não é um sonho recente, sempre tive esse desejo", disse a jogadora, que contou que pretende parar de jogar no ano que vem - quando seu contrato com o Orlando Pride acabar - para fazer um tratamento para engravidar.

A jogadora disse que gosta muito de crianças e que é "mãe" dos sobrinhos. Para seus filhos, ela já tem até alguns nomes em mente, como Emiliano. Natural de "Dois Riachos", Alagoas, Marta é filha de Tereza da Silva e tem três irmãos, Ângela, José e Valdir da Silva.

