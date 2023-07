Brasil disputa a nona edição da Copa do Mundo. Foto: Reprodução Thais Magalhães/CBF

Tabela atualizada de jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina 2023

Foram quatro anos de espera, mas agora a Copa do Mundo traz a seleção brasileira em busca da primeira taça da história. Anote os horários e a tabela de jogos do Brasil e como acompanhar ao vivo.

Como é a tabela de jogos do Brasil da Copa do Mundo 2023?

O Brasil estreia contra o Panamá em 24 de julho, depois contra a França e por fim contra a Jamaica no grupo F. São três rodadas em pontos corridos.

Brasil x Panamá - 1ª rodada | tabela de jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina

Quando: Segunda-feira, 24 de julho

Horário: às 08h (horário de Brasília)

Local: Estádio Hindmarsh, em Adelaide, Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, GloboPlay, canal Casimiro na Twitch/Youtube e portal GE

Brasil x França - 2ª rodada | tabela de jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina

Quando: Sábado, 29 de julho

Horário: às 07h (horário de Brasília)

Local: Estádio Brisbane, em Brisbane, Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, GloboPlay, canal Casimiro na Twitch/Youtube e portal GE

Brasil x Jamaica - 3ª rodada | tabela de jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina

Quando: Quarta-feira, 02 de agosto

Horário: às 07h (horário de Brasília)

Local: Estádio Melbourne, em Melbourne, Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, GloboPlay, canal Casimiro na Twitch/Youtube e portal GE

Onde assistir os jogos do Brasil?

Os jogos da Seleção Brasileira serão transmitidos nos canais Globo e Sportv, além das plataformas Globoplay, CazéTV no Youtube e o FIFA+ ao vivo.

GLOBO:

A Globo, na TV aberta, vai exibir sete partidas da Copa do Mundo Feminina. Serão os três confrontos do Brasil na fase de grupos, um das oitavas de final, quartas, semifinal e a final mesmo sem a Seleção. Renata Silveira e Luis Roberto se revezarão nas transmissões enquanto Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro comentam.

A transmissão é 100% gratuita para todo o país.

SPORTV:

O Sportv, disponível em operadoras de TV por assinatura, exibirá todos os jogos do Brasil para todo o país. Luiz Carlos Jr comanda a transmissão ao lado da comentarista Alline Calandrini.

Também farão parte da cobertura os profissionais Natália Lara, Daniel Pereira e Isabelly Morais, narradores, os comentaristas Pedrinho, Richarlyson, Paulo Nunes, Ledio Carmona e Carlos Eduardo Lino e as ex-jogadoras Formiga e Érika Cristina também farão parte.

CAZÉ TV:

Na CazéTV, canal do Youtube, transmite todos os confrontos da Copa do Mundo Feminina. O narrador Luís Felipe Freitas, Fernanda Gentil, Guilherme Beltrão, a ex-jogadora Milene Domingues e convidados especiais fazem parte da transmissão mais dinâmica do país.

É de graça para assistir os jogos do Brasil no Mundial feminino da FIFA. Basta sintonizar no Youtube, pelo site e aplicativo, e acompanhar a partida.

GLOBOPLAY:

É possível assistir a retransmissão da Globo na plataforma de streaming Globoplay. Não precisa ser assinante para ver o canal ao vivo, basta acessar o site (www.globoplay.globo.com) ou o aplicativo, cadastrar-se na Conta Globo gratuitamente e acompanhar a retransmissão da emissora.

Dá para assistir também o Sportv, mas é necessário ter o pacote 'Globoplay + canais ao vivo'.

FIFA+:

O serviço de streaming da FIFA transmite todos os jogos do Mundial de futebol feminino no Brasil de graça. É possível ver no site (www.fifa.com) ou no aplicativo. Basta se cadastrar com nome, senha e email e selecionar qual partida quer assistir.

GE:

A maneira mais simples e rápida de acompanhar os jogos do Brasil na Copa do Mundo é sintonizando o GE, site de notícias esportivas do Grupo Globo.

Entre em www.ge.globo.com e cadastre-se na Conta Globo. Basta preencher com o nome, email e senha gratuitamente. Daí, procure pelo ícone da partida ao vivo que deseja ver, clique e assista com a retransmissão de imagens da Globo.

Como funciona a fase de grupos?

Pela primeira vez na história da Copa do Mundo Feminina 32 seleções disputam a fase de grupos. Cada um dos elencos representa o seu continente, enquanto três garantiram a vaga através dos playoffs. O Brasil, por exemplo, se classificou através das Eliminatórias da Copa na América do Sul.

As trinta e duas seleções foram divididas em oito grupos de quatro cada através do sorteio da FIFA em outubro do ano passado. Os integrantes dos grupos se enfrentam por três rodadas em pontos corridos, onde cada vitória garante três pontos e o empate um para os dois times.

São três rodadas. Os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final, por isso a seleção precisa vencer todos os três embates. Ao mesmo tempo, os dois últimos do grupo estão eliminados.

Convocação da Seleção Brasileira Feminina

Com Marta no elenco, a treinadora Pia convocou 23 jogadoras para a Copa do Mundo Feminina. Aline Gomes, Tainara e Angelina foram chamadas como suplentes.

GOLEIRAS: Leticia Izidoro (Corinthians), Camila (Santos) e Bárbara (Flamengo)

ZAGUEIRAS: Kathellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Mônica Hickman (Madrid CFF) e Rafaelle (Arsenal)

LATERAIS: Antônia (Levante), Bruninha (Gotham FC) e Tamires (Corinthians)

MEIAS: Adriana (Orlando Pride), Ary Borges (Racing Louisville), Duda Sampaio (Corinthians), Andressa Alves (Roma), Luana (Corinthians) e Ana Vitória (Benfica)

ATACANTES: Bia Zaneratto (Palmeiras), Geyse (Barcelona), Kerolin (North Carolina Courage), Debinha (Kansas City Current), Nicole (Benfica), Gabi Nunes (Madrid CFF) e Marta (Orlando Pride)

Acompanhe a cobertura da Copa no DCI

A equipe do Jornal DCI está acompanhando todos os jogos da Copa do Mundo Feminina em 2023. O portal traz informações sobre os jogos do Brasil e também de outras seleções.

Os jogos da fase de grupos, oitavas de final, semifinal e a final ganham espaço no DCI, mas sempre com ênfase na Seleção Brasileira. Marta, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, estará em campo e o DCI vai acompanhar todos os passos da Rainha.

Acompanhe a Copa do Mundo Feminina no DCI através da categoria Esportes.

