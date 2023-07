Copa do Mundo Feminina: quem é a goleira do Brasil em 2023?

A seleção brasileira entra em campo em busca do primeiro título na Copa do Mundo Feminina de Futebol e traz nomes já conhecidos dos torcedores, como a estrela Marta. Mas quem é a goleira do Brasil em 2023? Conheça as atletas.

Quem é Letícia Izodoro, goleira do Brasil?

A goleira titular do Brasil é Letícia Izodoro, 28 anos, e 1,75 de altura. A arqueira defende o Corinthians desde 2016, quando estreou pelo Campeonato Brasileiro contra o Iranduba.

Lelê nasceu no Rio de Janeiro e jogava futebol com as crianças da sua rua e também na escolha. Em entrevista para a CBF a atleta disse que queria ser atacante, mas decidiu se tornar goleira após ter uma experiência positiva. Ela passou a trilhar o seu caminho no futebol profissional no Vitória das Tabocas em 2012, clube de Pernambuco.

Ela também passou pelo Avaí, Centro Olímpico, São José e, em 2016, chegou ao Corinthians e ficou até 2020. Ela se transferiu para o Benfica, de Portugal, onde ficou por um ano. Em 2022, a goleira do Brasil voltou para o Timão e assegurou a sua titularidade.

Na Seleção, Letícia começou no Sub-17 e, hoje, vai disputar a sua terceira Copa do Mundo, a primeira como goleira do Brasil titular. Ela também jogou as Olimpíadas de Tóquio em 2021 e a Copa América em 2022.

Todos os títulos conquistados por Lelê foram pelo Corinthians entre as duas passagens pelo time, em 2016 e depois em 2022 incluindo Campeonato Paulista, Brasileirão e Libertadores.

Durante a sua primeira passagem pelo Corinthians, a goleira do Brasil ganhou o título da Copa do Brasil em 2016, a Libertadores em 2017 e 2019, o Brasileirão em 2018 e 2020 e o Paulistão em 2019 e 2020.

Já em 2022, pela segunda passagem da jogadora, ela faturou os títulos da Copa Paulista, Brasileirão e da Supercopa Feminina do Brasil, todas com o Corinthians.

Letícia também participou da conquista da Copa América em 2022, além de perder a Finalíssima para a Inglaterra nos pênaltis.

Quem são as outras goleiras convocadas?

Além de Letícia, a treinadora Pia Sundhage chamou para a convocação da Seleção Brasileira outras duas goleiras: Camila, do Santos, e Bárbara, do Flamengo.

Luciana, da Ferroviária, e Lorena, do Grêmio, não foram convocadas por Pia. Por outro lado, a nomeação de Bárbara gerou polêmica nas redes sociais e muitas críticas para a treinadora sueca. Isso porque Bárbara, preparada para disputar o seu quinto Mundial, não está em seu melhor momento no Flamengo.

Com 34 anos, ela é uma das mais experientes da lista de Pia. Em julho de 2021, Bárbara viu o seu nome aparecer nos portais de notícias quando brigou com Andrea Pontes, atleta paralímpica da paracanoagem, após a mesma criticar o trabalho da arqueira.

Camila, por outro lado, tem 22 anos e vai para a sua primeira Copa do Mundo. Ela passou pelo Internacional, Iranduba, Chapecoense e hoje é titular do Santos.

Tabela de jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina

A Seleção Brasileira está no grupo F da Copa do Mundo Feminina na Austrália e Nova Zelândia. O time vai enfrentar o Panamá, França e Jamaica em três rodadas de pontos corridos, onde os dois melhores de cada grupo vão para as oitavas de final.

Na edição passada, o Brasil perdeu para a França nas oitavas de final por 2 a 1.

Brasil x Panamá - 1ª rodada

Segunda-feira, 24/07 às 08h

Estádio Hindmarsh, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV, Globoplay, GE e FIFA+

Brasil x França - 2ª rodada

Sábado, 29/07 às 07h

Estádio Brisbane, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV, Globoplay, GE e FIFA+

Brasil x Jamaica - 3ª rodada

Quarta-feira, 02/08 às 07h

Estádio Melbourne Rectangular, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV, Globoplay, GE e FIFA+

