Quem ganhou a última Copa do Mundo de futebol feminino? Relembre 2019

A Copa do Mundo de futebol feminino é disputada de quatro em quatro anos. Em 2019, a França recebeu o torneio com vinte e quatro seleções. Mas quem levantou o troféu? Relembre como foi a campanha e qual foi o desempenho do Brasil.

Quem ganhou a última Copa do Mundo de futebol feminino?

A Seleção dos Estados Unidos foi quem ganhou a última Copa do Mundo de futebol feminino. Disputada na França em 2019, as norte-americanas superaram as holandesas na final por 2 a 0, em Lyon, e chegaram ao tetracampeonato.

Vinte e quatro seleções jogaram o Mundial da FIFA em 2019. Foram 52 partidas e 146 gols entre todas as fases. As cidades de Lyon, Paris, Nice, Montpellier, Rennes, Le Havre, Valenciennes, Reims e Grenoble receberam cada uma das partidas.

Na fase de grupos, o elenco feminino dos Estados Unidos terminou em primeiro lugar no grupo F com nove pontos depois de vencer a Tailândia, Chile e a Suécia entre as três rodadas. Nas oitavas de final, superou a Espanha por 2 a 1, em Reims.

Para as quartas de final, encontrou a anfitriã França. As americanas sofreram, mas venceram por 2 a 1 na capital parisiense. Já na semifinal, foi a vez de jogar contra a tradicional Inglaterra. Novamente após o placar de 2 a 1, as americanas faturaram a classificação para a grande final.

A decisão foi disputada em 07 de julho de 2019, em Lyon, no Parc Olympique Lyonnais. Com gols de Rapinoe e Lavelle, o time norte-americano tornou-se campeão da Copa do Mundo de futebol feminino pela quarta vez na história.

A Seleção Brasileira fez uma campanha regular em 2019. Terminou em terceiro lugar na fase de grupos mas avançou para as oitavas de final. Lá, foi eliminada pela França, anfitriã do torneio, por 2 a 1.

Maiores campeãs da Copa do Mundo feminina

Além dos Estados Unidos, os países de Alemanha, Japão e Noruega também já venceram a Copa do Mundo de futebol feminino. A seleta lista pode receber um novo nome em 2023, com a nona edição do torneio a ser realizada na Austrália e Nova Zelândia, pela primeira vez em dois países.

Estados Unidos - 4 títulos da Copa do Mundo

A Seleção dos Estados Unidos de futebol feminino é a maior campeã da Copa do Mundo. São quatro títulos, conquistados em 1991, 1999, 2015 e 2019. Além de ser a maior vencedora, a equipe também foi a primeira a levantar a taça do torneio quando em 1991, na China, derrotou a Noruega na final por 2 a 1.

Em 1999, a primeira edição com dezesseis seleções, a equipe norte-americana jogou em casa. Chegou até a final oito anos depois e, contra a China, tornou-se bicampeã ao ganhar nos pênaltis.

Em 2015, o número de seleções subiu para 24 no Mundial da FIFA de futebol feminino. No Canadá, os Estados Unidos alcançou a final e golearam o Japão por 5 a 2. Por fim, em 2019, na França, ganhou da Holanda por 2 a 0 na final.

Alemanha - 2 títulos da Copa do Mundo

Em segundo lugar na lista de maiores campeãs da Copa do Mundo Feminina está a Alemanha, com dois troféus. O elencovenceu as edições de 2003 e 2007 contra Suécia e Brasil respectivamente.

Em 2003, nos Estados Unidos, o elenco alemão superou a equipe sueca de futebol feminino por 2 a 1, conquistando assim o seu primeiro título mundial. Quatro anos depois, venceu a Copa do Mundo de 2007 na China ao superar o Brasil.

O time brasileiro chegou na final pela primeira vez em sua história. Por 2 a 0, as alemãs levaram a melhor e tornaram-se bicampeãs do mundo.

Japão - 1 título da Copa do Mundo

O primeiro e único título do Japão na Copa do Mundo Feminina veio em 2011, na Alemanha. O torneio reuniu as principais seleções em grupos. Na final, as japonesas superaram os Estados Unidos nos pênaltis.

Noruega - 1 título da Copa do Mundo

O título das norueguesas veio em 1995. Realizada na Suécia com doze seleções, a Noruega bateu a Nigéria, Inglaterra e Canadá na fase de grupos, passou pela Dinamarca e Estados Unidos até encontrar a Alemanha na final. Por 2 a 0, a Noruega levantou a sua primeira taça do Mundial da FIFA.

Brasil na Copa do Mundo de 2023

Sob o comando de Pia Sundhage, a Seleção Brasileira chega confiante para disputar a nona edição da Copa do Mundo de futebol feminino. Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, vai jogar a sua última competição em busca do primeiro título mundial.

É isso mesmo torcedor, o Brasil nunca foi campeão do Mundial da FIFA no feminino. Com tradição, o elenco viaja para a Austrália e a Nova Zelândia com confiança para buscar o primeiro medalhão da sua história. Além de Marta, a treinadora também listou Debinha, Bia e Ary Borges na convocação da Seleção Feminina Brasileira.

A equipe feminina vai enfrentar o Panamá, Jamaica e França na fase de grupos. Precisa terminar entre os dois primeiros do grupo para avançar até as oitavas de final. Caso contrário, faz as malas e volta mais cedo para a casa. Assim como 2007, o Brasil busca a vaga na final e, quem sabe, subir no lugar mais alto do pódio.

