Quem é a namorada da atriz Vitória Strada?

A namorada de Vitória Strada, 26, é a também atriz Marcella Rica, 31. As duas mantém um relacionamento desde o final de 2019 e ficaram noivas em 2021, mas ainda não oficializaram a união. As globais se conheceram através de amigos e comum, e a amizade logo evoluiu para um relacionamento.

Como se chama a namorada de Vitória Strada?

Marcella Rica esteve recentemente no seriado "Filhas de Eva" (2021), no Globoplay. Atualmente, ela se dedica à sua produtora, a Rica Conteúdo, e faz sua estreia como diretora de TV no programa "Miconta - O segredo das mulheres de sucesso", apresentado por Mica Rocha na CNN Brasil.

Na Globo, ela também esteve nas novelas A Lei do Amor (2016), Malhação Conectados (2011) e Cama de Gato (2009). Também atuou em Topíssima (2019), da Record.

As atrizes se conheceram em 2019 por amigos em comum. "Foi tudo muito natural, a gente se conheceu e pegamos contato uma da outra. O que acho mais doido é que, no início, olhava pra ela como amiga, mas eu estava entendendo o que era aquilo. Era um caminho louco para mim, eu estava entendendo o que estava acontecendo dentro de mim. Eu passei a esperar mensagem (de celular) dela. Amigas não fazem borboletas no estômago, então eu falei: 'Ih gente, tem uma coisa aí", disse Vitória Strada durante uma live do Gshow em agosto de 2020.

A atriz também revelou que essa foi a primeira vez em que se apaixonou por uma mulher e que precisou entender o que estava acontecendo com ela.

Em um primeiro momento, as duas mantiveram o relacionamento longe dos holofotes, mas logo vieram à público após a história vazar na mídia. "É muito ofensivo quando usam o termo 'arrancaram do armário', e Vitória, em nenhum momento, esteve nesse lugar. Ela só estava querendo respeito e privacidade para entender o espaço dela, e saiu uma nota como se ela estivesse querendo esconder. Então, como já estavam falando pela gente, decidimos ter esse lugar de fala e contar nossa história. Resolvemos deixar claro, confirmar e contar para pessoas", contou Marcella.

Vitória e Marcella Ricca são casadas?

Marcella Rica e Vitória Strada ficaram noivas no começo de 2021, mas ainda não possuem data certa para a cerimônia. Em entrevista à Quem, em abril deste ano, as duas afirmaram não ter planos para a festa. "Por enquanto, não temos planos ainda de cerimônia. Estou muito focada no meu trabalho, e eu acho que eu sou muito nova. Estou focada em conquistar uma estabilidade, amar, poder estar mais perto dos meus pais e ver que eles estão bem", disse a atriz.

A última novela de Strada na Globo foi em 2020, quando protagonizou "Salve-se Quem Puder". No ano passado, ela participou e venceu a Dança dos Famosos. Strada também esteve em "Espelho da Vida" (2018) e "Tempo de Amar" (2017).

Depois de ter se tornado vitoriosa na competição do Domingão, a atriz decidiu explorar esse lado e passou a estudar dança em Los Angeles, na Califórnia. A atriz faz aulas no Millennium Dance Complex, o primeiro estúdio de dança comercial do mundo.

Enquanto Vitória estuda nos Estados Unidos, Marcella Rica ficou no Brasil. Apesar da distância, as duas seguem trocando declarações apaixonadas nas redes sociais - no último dia 12 de junho, dia dos namorados, a atriz de Salve-se Quem Puder postou várias fotos ao lado de sua amada com uma declaração: "Eu amo olhar pro mundo com você do lado". "Até já já", comentou Rica.