Quem é a neta de Betty Faria? Conheça a família da atriz

A jovem Giulia Butler, de 20 anos, é neta da atriz Betty Faria, citada por Alexandra Marzo, filha da famosa, em um desabafo nas redes sociais. A artista é mãe de dois filhos que, atualmente, não seguem carreira artística e vivem no anonimato.

Neta de Betty Faria é filha de atriz de Mulheres de Areia

Neta de Betty Faria, Giulia Butler é estudante de cinema na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-SP) e já trabalha em seus próprios curtas-metragens. Em sua página no Instagram, a jovem divulga o projeto universitário "Como Chorar Sem Derreter", dirigido por ela e estrelado pela avó famosa.

A jovem também foi diretora de arte do curta "A Mesa Ao Lado", além de ter trabalhado como terceira assistente de direção nos filmes "Enterre Seus Mortos" e "Justa", bem como na série "Codéx 632". Outros projetos em seu currículo incluem "O Ladrão e o Leitor" e "Tropicália Lixo Lógico".

Betty Faria e a jovem aparentemente são bastante próximas. A famosa sempre compartilha fotos e vídeos da neta em sua página no Instagram, elogiando e incentivando a carreira da menina. Recentemente, a atriz compareceu ao Festival do Rio com a herdeira e publicou um registro nas redes sociais.

Giulia Butler é a única filha de Alexandra Marzo, fruto do relacionamento da ex-atriz com Sean Butler.

Quem são os filhos da atriz?

Betty Faria é mãe de dois filhos: Alexandra Marzo, 55 anos, e João de Faria Daniel, 48 anos. A primogênita é fruto do casamento da atriz com Cláudio Marzo (1940-2015), enquanto o segundo herdeiro é da relação com Daniel Filho.

Alexandra Marzo seguiu carreira como atriz durante um tempo, assim como a mãe, mas atualmente está longe das telinhas há anos. A famosa começou a trabalhar em novelas no final da década de 80, em "O Primo Basílio" (1988). Nos anos seguintes, esteve em títulos como "O Salvador da Pátria" (1989), "Top Model" (1989) e "Mulheres de Areia" (1993).

O último trabalho da herdeira na televisão foi em 1999, quando esteve em "Suave Veneno". Desde então, Alexandra se dedicou à criação da filha e hoje trabalha com astrologia.

Alexandra e Betty estão brigadas há quase dez anos. Após a atriz publicar uma foto ao lado da neta, a filha de Claudio Marzo postou um longo desabafo em sua página no Instagram acusando a mãe de "usar" a jovem e incentivar comportamentos inapropriados quando Giulia ainda não tinha completado 18 anos, como levá-la em festas noturnas e oferecer bebida alcoólica. Em 2012, mãe e filha brigaram na justiça, pois a ex-atriz queria cortar as visitas da avó para a neta.

A famosa também chamou a mãe de "narcisista" e "sociopata" e afirmou ter feito várias sessões de psicanálise para ressignificar o que passou na infância ao lado da atriz. "Minha filha foi e continua sendo USADA pela avó para tudo o que lhe for conveniente, como fazem todos os que possuem transtorno do espectro narcisista/sociopata. Não existe amor nessas pessoas, apenas cobiça, competição, inveja e muita raiva", escreveu.

Já João de Faria Daniel é empresário. O herdeiro estudou Administração na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, e já foi CEO de uma empresa de tecnologia da informação, comunicação e serviços de call center - ele é pai de três filhos, Valentina, João Paulo e Antônio. Em sua página do Instagram, fechada para família e amigos, ele se define como "pai apaixonado, filho orgulhoso, rubro-negro, carioca e ciclista".

