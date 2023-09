Trama termina com morte de vilões e finais felizes para mocinhos

O que acontece no final da novela Mulheres de Areia?

O que acontece no final da novela Mulheres de Areia?

O final da novela "Mulheres de Areia" traz desfechos felizes para alguns casais da trama, como Ruth (Glória Pires) e Marcos (Guilherme Fontes), mas também um destino trágico para a vilã da trama, Raquel. Tonho da Lua (Marcos Frota) também parte de Pontal D'Areia em busca de sua felicidade.

O que acontece com Ruth no final da novela?

Ruth fica com Marcos no final de "Mulheres de Areia". Após a morte de Raquel, Isaura (Laura Cardoso) conta para a filha que o rapaz nunca a traiu. A gêmea má armou para que a mocinha acreditasse que o namorado e a irmã haviam dormido juntos, mas isso nunca aconteceu.

A protagonista percebe que foi injusta ao acusar o emoresário de traição e decide ir atrás dele, que está prestes a ir embora da cidade. Marcos fica surpreso ao ver sua amada: "Então peraí, você descobriu o que aconteceu naquela noite?"

Ruth conta que descobriu que Raquel dopou Marcos e depois se deitou ao lado dele enquanto ele estava dormindo. "Você me perdoa?", pede a mocinha. "Não quero mais brigar, a única coisa que quero na vida é ficar com você", diz o rapaz. Os dois se beijam e selam o final feliz.

Como Raquel termina?

Raquel morre em um acidente de carro no final de "Mulheres de Areia" ao ser perseguida por César (Henri Pagnoncelli). O advogado deseja se vingar da vilã desde que ela contou para Zé Luís (Irwing São Paulo) que o mau-caráter enganou Ruth e a abandonou grávida. Zé Luís ficou tão desnorteado ao saber que o irmão era um cafajeste que saiu andando sem rumo pelas ruas e foi atropelado, o que causou sua morte. Desde então, César trava uma guerra contra Raquel, pois a considera culpada pela tragédia que tirou a vida do médico. Nos últimos capítulos do folhetim, Raquel está dirigindo pela estrada quando começa a ser perseguida por César. O vilão fecha o carro da megera, que perde o controle do veículo e cai na ribanceira. O automóvel explode assim que atinge o chão, causando a morte da gêmea má.

Relacionado: Zé Luis de Mulheres de Areia, Irving São Paulo morreu jovem

O que acontece com Virgílio no final de Mulheres de Areia?

Virgílio (Raul Cortez) é mais um personagem que morre depois de fazer dezenas de maldades ao longo da novela. O mau-caráter é vítima de sua própria armação, já que coloca um espantalho para difamar o prefeito Breno (Daniel Dantas) e ficar com o cargo público.

No entanto, Virgílio passa a ser vítima da criação e começa a ser perseguido pela imagem de um espanta pássaros. Em uma das cenas finais, o vilão se assusta ao ver alguém vestido de espantalho enquanto caminha pelas ruas de Pontal D'Areia à noite e sofre um infarto fulminante.

Quem fica com Tonho da Lua?

Tonho da Lua vai embora de Pontal D'Areia com uma caravana circense. O escultor deixa a cidade montado em um cavalo junto com os demais artistas. Quem fica triste com a partida de Tonho é Alzira (Giovanna Gold), que sempre foi apaixonada pelo rapaz. A moça tem apenas a chance de se despedir de seu amado, enquanto o observa indo para longe. A mulher termina a novela sozinha na praia, abraçando e beijando as estátuas feitas pelo escultor enquanto sofre com a falta do personagem de Marcos Frota.

Quem matou Wanderlei em Mulheres de Areia?

A identidade do assassino de Wanderlei (Paulo Betti) só é revelada nos capítulos finais da novela. Foram duas personagens que causaram a morte do mau-caráter: Vilma (Denise Milfont) e Raquel.

Vilma, que também mantinha um caso com o pilantra, foi esnobada por seu amado após ele prometer que iria se casar com ela. Sentindo-se enganada, a mulher dá uma paulada na cabeça do amante, que morre.

Em seguida, Raquel entra no quarto e atira no golpista por sentir que ele também a abandonou quando ela mais precisava. No entanto, o 171 já estava morto por conta da paulada de Vilma quando foi atingido pelos tiros.

Relacionado: Preso ou morre? Final de Donato em Mulheres de Areia

Final de Malu na novela

Malu (Vivianne Pasmanter) fica com Alaor (Humberto Martins) no final da trama. Os dois superam as diferenças sociais, já que ela é uma garota rica e muito rebelde, enquanto ele é apenas um peão humilde.

A paixão surge a partir de uma gravidez inventada por Malu, que afirma estar esperando um filho do rapaz apenas para evitar ser obrigada a ir para um internato no exterior. Apesar da mentira, os dois se casam, e a jovem engravida de fato ao longo da novela.

Depois de muitas brigas e idas e vindas, o casal se acerta de vez nos capítulos finais. Malu até muda seu visual, deixando o estilo gótico para trás, e vive feliz ao lado do marido.

Joel e Tônia ficam juntos em Mulheres de Areia?

Tônia (Andréa Beltrão) fica com Vítor (Oscar Magrini) no final da trama. Isso ocorre porque Joel (Evandro Mesquita) desaparece de Pontal D'Areia quando descobre que um parente está vindo para a cidade para cobrar uma dívida.

O desaparecimento do personagem não foi por acaso. A atuação do ator não agradou a autora da novela, Ivani Ribeiro, que removeu o personagem da trama. O ator Oscar Magrini foi escalado para entrar na história e ter um final feliz com Tônia.

Relacionado: Como está Cibele Larrama hoje, a Luzia de Mulheres de Areia