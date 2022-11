Quem é Anna Lewandowska, esposa do Lewandowski?

Anna Lewandowska é a esposa do Lewandowski, jogador da seleção polonesa. Os dois estão casados desde 2013, e a musa tem um papel importante na carreira do marido. Além de ser formada em nutrição e educação física, ela também é faixa preta no caratê.

Quem é a esposa do Lewandowski?

A esposa do Lewandowski se chama Anna, de 34 anos de idade. Assim como o marido, a polonesa também é apaixonada por esportes. Ela é faixa preta no caratê, acumulando 38 medalhas somando campeonatos mundiais, europeus e poloneses, e é formada em educação física. Como preparadora física, ela é também presidente das Olimpíadas Especiais da Polônia.

Atualmente, Anna tem uma participação muito especial na carreira do marido. Ela também é formada em nutrição e se tornou especialista fitness, passando a cuidar da alimentação do jogador da seleção polonesa.

De acordo com o jornal alemão Bild, a esposa do Lewandowski foi responsável por algumas mudanças na dieta do jogador. A nutricionista incluiu peixe fresco e suco de beterraba com canela ou pimenta caiena no cardápio e retirou alimentos à base de lactose e farinha de trigo.

Anna se dedica a outros projetos além de cuidar da dieta do astro. Ela tem o seu próprio site, onde dá dicas sobre alimentação saudável. Além disso, é dona de sua própria marcas de alimentos, a Foods by Ann, criada em 2016. A empresa aberta pela musa vende desde smoothies a barras energéticas e suplementos e tem se saído bem desde que foi aberta. A famosa também assina uma coleção de roupas esportivas e de cosméticos naturais, lançou um aplicativo para celulares com práticas de exercícios físicos e é autora de quatro livros.

A polonesa faz sucesso nas redes sociais. Em sua página no Instagram, são mais de 4.7 milhões de pessoas que a acompanham diariamente. Anna publica sua dieta e também a do marido, além de cliques com a família e de viagens que faz ao lado do atleta.

Anna e Robert Lewandowski estão casados desde 2013, após cinco anos de namoro. Eles são pais de Klara, de 5 anos, e de Laura, de 2 anos. A polonesa está acompanhando o marido durante os jogos da Copa do Mundo do Catar.

Polônia na Copa do Mundo Catar

Quem quiser assistir ao astro Robert Lewandowski na Copa do Mundo do Catar precisa ficar ligado nos jogos do grupo C, no qual está a seleção da Polônia.

O próximo e último confronto da seleção será na quarta-feira, 30/11, contra a Argentina. Por enquanto, a Polônia lidera o grupo C, com 4 pontos. Os poloneses venceram a Arábia Saudita por 2x0, no jogo deste sábado (26), e empataram com o México, 0x0, no partida da última terça (22). Agora, a seleção precisa de apenas um ponto na partida final contra a Argentina para garantir a vaga nas oitavas de finais.

Robert Lewandowski marcou seu primeiro gol em um Copa do Mundo no jogo contra a Arábia Saudita. Considerado um dos melhores atacantes do planeta, o jogador não segurou a emoção e comemorou o resultado ao lado dos colegas de seleção.

Atualmente, Lewandowski joga no Barcelona. O atleta assinou com o clube espanhol após passar oito anos no Bayern de Munique, time alemão. Ele estava na equipe desde 2014 e marcou 348 gols em 384 jogos disputados. O seu valor atual de mercado é de € 45 milhões, de acordo com a Transfermarkt.