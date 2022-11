Resultado do jogo da Polônia x Arábia Saudita: poloneses vencem na 2ª rodada

Equipe polonesa venceu a Arábia por 1 a 0, com gol de Zielinski no primeiro tempo de partida; como o resultado, assumem a liderança do grupo C na Copa do Catar

Com gol de Lewandowski, a Polônia venceu a Arábia Saudita por 2 a 0 neste sábado, 26 de novembro, pela segunda rodada do grupo C na Copa do Mundo do Catar. No Estádio da Cidade da Educação, o resultado do jogo da Polônia colocou o elenco na liderança com três pontos. Confira os gols e como foi a partida.

Estão no grupo C as seleções de Argentina, Polônia, México e Arábia Saudita.

Resultado do jogo da Polônia x Arábia Saudita na Copa do Mundo

Depois da vitória em cima da Argentina, a seleção da Arábia Saudita veio confiante para a partida deste sábado, contra a Polônia. Nas arquibancadas, os sauditas dominaram com as cores branco e verde.

O primeiro tempo foi pegado e muito quente entre as seleções. A Arábia começou melhor com chances de Al-Burayk, Kanno e Al-Shehri. Porém, os jogadores erraram nas finalizações e mandaram a bola longe, enquanto o goleiro Szczesny trabalhou muito bem.

A partir dos 20 minutos, a Polônia começou a reagir na partida. Milik foi bem, assim como Lewandowski que se mostrou presente como um líder para a sua seleção. Mesmo com a pressão árabe, foram os poloneses quem abriram o placar aos 36 minutos com Zielinski.

Aos 43, a Arábia teve pênalti para cobrar depois que Bielik derrubou Al-Shehri na área. Feras cobrou, mas o goleiro Szczesny defendeu o chute e também o rebote.

Assista ao primeiro gol da Polônia.

No segundo tempo, o cenário se repetiu com a Arábia melhor nos primeiros minutos. Salem, Al-Brikan e Kanno foram os responsáveis pelas melhores chances. A Polônia só respondeu aos 20 minutos com Lewandowski tirando tinta do travessão. A pressão do elenco foi precisa, mas nem assim o time conseguiu impedir a vitória dos poloneses.

Aos 39 minutos, Lewandowski aproveitou na área e fez o seu primeiro gol na Copa do Mundo.

Após marcar o segundo gol, a Polônia apena se segurou durante os sete minutos de acréscimos enquanto os árabes buscaram jogo e tentaram diminuir o placar.

Sem sucesso, o resultado do jogo da Polônia ficou em 2 a 0, com os três pontos para os poloneses na segunda rodada da Copa do Catar.

Lewandowski first goal in world cup! pic.twitter.com/tk1HKQSYMs — Rafi Ahmed (@rafi_ahmed0) November 26, 2022

Como ficou o grupo C na Copa do Mundo?

Com a vitória da Polônia neste sábado, o elenco de Robert Lewandowski assumiu a liderança do grupo com 4 pontos, com o empate da primeira rodada. Em segundo vem a Arábia, com apenas 3 pontos conquistados.

A seleção da Argentina entra em campo também neste sábado, 26 de novembro, contra o México às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail, com transmissão da Globo, SporTV, e as plataformas GloboPlay, FIFA+, portal GE e também no canal do Casimiro.

GRUPO C

1 Polônia - 4 pontos

2 Arábia Saudita - 3 pontos

3 México - 1 ponto

4 Argentina - 0 pontos

Qual é o próximo jogo da Polônia e Arábia Saudita?

As seleções da Polônia e Arábia Saudita voltam a jogar na próxima quarta-feira, 30 de novembro, pela terceira e última rodada do grupo C na primeira fase da Copa do Catar.

O elenco polonês vai brigar pela classificação na última rodada contra a Argentina às 16h (horário de Brasília), no Estádio 974, no Catar. O duelo será transmitido na Globo, SporTV e as plataformas digitais GloboPlay, portal GE, e também no FIFA+

Já a Arábia enfrentará o México também na terceira rodada às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Lusail, o palco da final. A partida será transmitida só no SporTV, além do GloboPlay, portal GE, e também no FIFA+.

