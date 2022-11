Quanto ganha árbitro da Copa do Mundo FIFA 2022? Veja os valores

Saiba quanto ganha um juiz de futebol na Copa do Mundo do Catar

Não há jogo de futebol sem um árbitro. Na Copa do Mundo do Catar não poderia ser diferente. Os profissionais, incluindo dois brasileiros, são treinados e escolhidos à dedo para apitarem os confrontos entre as seleções por um mês. Mas quanto ganha árbitro da Copa do Mundo? Veja os valores atribuídos aos juízes de futebol.

Quanto ganha árbitro da Copa do Mundo em 2022?

Um árbitro da Copa do Mundo do Catar recebe valores diferentes em cada fase. O jornal espanhol As divulgou a remuneração paga para os profissionais do futebol.

Na fase de grupos, os árbitros ganham R$ 27 mil (5.000 euros) por cada jogo no Mundial. Já no mata-mata, oitavas de final, quartas de final, semifinal e até a final recebem R$ 54 mil (10.000 euros) por jogo. Segundo o jornal As, os assistentes e o quarto árbitro ganham a metade do valor, sendo até 2,5 mil euros ou 5 mil em cada nova fase.

Já o árbitro de vídeo tem a remuneração de R$ 16 mil (3.000 euros) na fase de grupos e 27 mil (5.000) reais no mata-mata, na cotação atual de novembro em 2022.

A Copa do Mundo do Catar conta com 129 profissionais da arbitragem de futebol, onde 39 são árbitros de campo, 69 assistentes e 24 árbitros do VAR no vídeo, segundo dados do portal GE.

Quem são árbitros brasileiros na Copa do Mundo 2022?

Dois árbitros brasileiros foram cotados para apitarem a Copa do Mundo do Catar. Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio foram os escolhidos da FIFA para celebrarem os confrontos.

Ambos os nomes são muito conhecidos por torcedores, tanto no Brasileirão como na Série B. Antes mesmo de entrar em campo no Mundial da FIFA entre seleções, Wilton apitou o duelo entre Ituano x Vasco na última rodada da segunda divisão, que garantiu o acesso ao Vasco.

Raphael Claus tem 43 anos e é um dos mais experientes árbitros do Brasil. Claus faz parte do quadro de juízes da FIFA desde 2014, apitando decisões importantes como a Final da Copa do Brasil, Sul-Americana e até Eliminatórias da Copa na América do Sul.

Em 2018, Raphael ganhou o prêmio de melhor árbitro do Campeonato Brasileiro.

Já Wilton Pereira também é outro profissional muito presente no cenário do futebol brasileiro. Ele atua pela segund vez em uma Copa do Mundo. Em 2018, ele participou da equipe do VAR. O árbitro começou na Federação Brasiliense de Árbitros, até se transferir para a Federação Goiana e a FIFA em 2013.

Wilton já apitou na Copa América, final da Copa do Brasil e Libertadores, além do Brasileirão.

+ Qual o salário de Richarlison? Veja os valores do jogador da Seleção