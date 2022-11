Messi vai jogar hoje na Copa do Mundo? Escalação de Argentina x México

Com a possível eliminação da Argentina na Copa do Mundo ainda na fase de grupos, a Argentina enfrenta o México neste sábado, 26 de novembro, com transmissão ao vivo

Essa pode ser a última Copa do Mundo de Lionel Messi. O capitão e camisa 10 da Argentina foi convocado para defender os hermanos no Catar. Com a derrota na primeira rodada, o elenco pode ser eliminado neste sábado, 26 de novembro, em duelo contra o México. Mas Messi vai jogar hoje? O torcedor quer saber se vai assistir ao craque em campo.

Messi vai jogar hoje na Copa do Mundo?

Sim, Lionel Messi vai jogar hoje contra o México na segunda rodada da Argentina na Copa do Mundo do Catar.

Capitão da Argentina, o craque do Paris Saint-Germain vestirá a camisa 10 para enfrentar os mexicanos na rodada que pode definir a vida dos hermanos na competição. Após a vitória da Polônia na rodada, a Argentina pode ser eliminada se perder para o México.

Na primeira rodada, a Arábia Saudita venceu a Argentina por 2 a 1. Messi marcou, mas não foi o suficiente para garantir o triunfo. Lanterna do grupo C, os argentinos podem se despedir hoje do Catar.

Essa é a quarta Copa do Mundo de Lionel Messi. Em 2014, o astro levou a Argentina para a final contra a Alemanha, mas o grupo perdeu por 1 a 0 no Brasil. Já em 2018, a equipe albiceleste foi eliminada nas oitavas para a França, campeã da edição.

Essa vai ser a última Copa de Messi com a Argentina. Em entrevista coletiva, o jogador confirmou que vai jogar pela última vez o Mundial da FIFA com a seleção.

Confira como foi o primeiro gol de Messi na Copa do Catar em 2022.

GOL DE ARGENTINA!!! #Messi de penal. Argentina 1-0 Arabia Saudita.pic.twitter.com/5BU67Hpe4I — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 22, 2022

Escalação da Argentina para o jogo de hoje

Para enfrentar o México neste sábado, o técnico Lionel Scaloni deve manter a mesma escalação da rodada passada, com Di Maria, Messi e Lautaro Martínez na linha de ataque.

Na defesa, Montiel e Acuña podem ganhar espaço, de acordo com informações do portal GE. De Paul, jogador do Atlético de Madrid, deve permanecer no meio de campo dos hermanos.

O treinador perdeu Nicolás González e Joaquín Correa antes mesmo da Copa começar.

Provável escalação da Argentina hoje: Martínez; Montiel, Martínez, Otamendi, Acuña; Enzo Fernández, Paredes, De Paul; Di María, Messi e Lautaro Martínez.

Jogos da Argentina na Copa do Mundo do Catar

Na primeira fase, a seleção da Argentina disputará três jogos pelo grupo C na Copa do Mundo. Os adversários são México, Polônia e Arábia Saudita onde cada vitória vale 3 pontos e o empate apenas um para ambos os times.

Os dois primeiros de cada chave avançam para as oitavas de final, onde enfrentarão os adversários do grupo ao lado de acordo com o chaveamento da FIFA. Por exemplo, a Argentina pode jogar contra a França, Dinamarca, Austrália ou Tunísia na primeira etapa do mata-mata.

Saiba qual é o próximo jogo da Argentina na Copa do Mundo e como assistir.

Argentina 1 x 2 Arábia Saudita

Local: Estádio Lusail

Argentina x México (2ª rodada)

Data: Sábado, 26/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Casimiro, Globoplay e Portal GE

Polônia x Argentina (3ª rodada)

Data: Quarta-feira, 30/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio 974

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Globoplay e Portal GE

