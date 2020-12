A mega festa de Neymar Jr. que acontece desde o sábado (26) em sua mansão, em Mangaratiba, Região da Costa Verde do Rio de Janeiro, não recebeu o aval da prefeitura. O DCI apurou que o evento, que tem previsão para terminar só no dia 1º de janeiro, acontece sem a aprovação das autoridades da cidade, que tomam medidas para frear o avanço da segunda onda de Covid-19 no município.

Pelo menos 150 personalidades da mídia foram convidadas para a festa de Neymar e estão hospedadas em condomínios que ficam nos arredores de Mangaratiba. Para evitar incomodo dos vizinhos, o jogador do Paris Saint-Germain mandou instalar isolamento acústico em boa parte de sua mansão. Além disso, Neymar proibiu o uso de celulares para evitar vazamento de sua festa.

Festa de Naymar é organizada por agência

A Agência Fábrica, responsável pela organização da festa de Neymar, informou nesta segunda-feira (28), sem citar o nome do jogador, que o evento segue todos os protocolos de segurança exigidos pelas autoridades de saúde em relação ao coronavírus. Reforça, ainda, que, “acontece com todas as licenças dos órgãos competentes necessárias para a sua realização”.

A assessoria de Neymar nega que o craque esteja promovendo uma mega festa em meio à segunda onda de Covid-19 no Brasil. Nas redes sociais, o jogador está entre os assuntos mais comentados do dia e sendo alvo de críticas até de jornais internacionais.

Críticas internacionais

A mega festa de Réveillon de Neymar está sendo repercutida internacionalmente. O DailyMail destacou que a festa promovida pelo jogador acontece quando o Brasil já ultrapassou 190 mil mortos por causa da Covid-19. E enfatiza a proibição de celulares durante o evento.

Já o jornal britânico The Sun, noticia que a festa de Neymar acontece em um momento delicado do Brasil em meio à pandemia do novo coronavírus. Além disso, cita que o jogador mandou colocar isolamento acústico em sua mansão para não incomodar os vizinhos do condomínio de luxo em que mora em Mangaratiba.

Atrações

A festa de Neymar conta com um elenco de atrações sigiloso, tudo para evitar o cancelamento desses artistas. No entanto, Kevinho quebrou o silêncio e confirmou ter se apresentado no evento neste domingo (27).

Em comunicado enviado ao UOL, a assessoria do cantor disse que ele foi contratado pela empresa Gente Influência Digital, e não diretamente por Neymar. Afirmou que o funkeiro só aceitou fazer o show particular com as normas de segurança exigidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Quem também fez parte no line-up da festa de Neymar foi o grupo Vou Pro Sereno. A apresentação dos pagodeiros foi confirmada pela assessoria de imprensa à CNN Brasil.

Nota da prefeitura de Mangaratiba

Ao DCI, a prefeitura de Mangaratiba enviou a seguinte nota em que ressalta que tomou medidas através de decretos para frear o avanço da Covid-19. Além disso, disse que não tem competência para proibir festas privadas, como é o caso da festa de Neymar, por tanto, não deu o aval.

“A Prefeitura de Mangaratiba informa que não tem competência legal para limitar eventos privados realizados em residências particulares.

Os decretos em vigor no município relacionados ao controle da Pandemia atingem diretamente o uso do solo público e de áreas sob concessão, a exemplo de comércios, orlas e praças.

A orientação da Prefeitura, caso haja alguma celebração de fim de ano em propriedade particular, é que sejam respeitados protocolos de prevenção contra a COVID como a não realização de aglomerações, uso regular de álcool gel, higienização constante do local e uso obrigatório de máscaras, além de reforço para a proteção para pessoas com comorbidades e idosos”.