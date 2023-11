Quem é Giovana Fagundes, humorista que falou de Marília Mendonça

A humorista Giovana Fagundes, de 28 anos, está recebendo uma série de críticas nas redes sociais após fazer uma piada com a cantora Marília Mendonça, morta em 2021 em um acidente aéreo. Em vídeo publicado nas redes sociais na quarta-feira, 8, a comediante citou a cantora ao demonstrar receio em andar de avião teco-teco, causando revolta nos fãs da artista nas redes sociais. Afinal, quem é ela?

Quem é a humorista Giovana Fagundes?

Giovana Fagundes é uma atriz, roteirista e comediante que aborda temas como relacionamento e autoconhecimento. A humorista faz shows de stand-up por todo o Brasil, além de manter um canal no YouTube com mais de 370 mil inscritos, onde posta cortes dos principais momentos de suas apresentações. No Instagram, ela soma mais de 1 milhão de seguidores.

A comediante também publica reels humorísticos em sua página nas redes sociais, que falam principalmente sobre homens, sempre em tom crítico. Giovana não perde a oportunidade de responder quem deixa comentários machistas em suas redes sociais e ainda publica alguns prints respondendo os haters em seu feed.

Apesar de ser conhecida pelo jeito irônico e sarcástico, Giovana foi duramente criticada nas rede sociais após mencionar Marília Mendonça durante um story publicado por ela antes de embarcar em um voo. A humorista mostrou que estava prestes a viajar em um avião de pequeno porte, muito parecido com que a cantora estava quando morreu, e completou dizendo que amava os seguidores, como se tivesse se despedindo. "Olha o tamanho do avião que falaram que eu vou embarcar. Vou de teco-teco. Vou de Marília Mendonça para São Paulo. Estou fazendo esse Stories para dizer a todo mundo que me ama que eu amo vocês de volta, viu?", disse.

Após a repercussão negativa, o vídeo foi apagado do perfil de Giovana e, até a publicação deste texto, a humorista não havia feito nenhum pronunciamento sobre o ocorrido. No entanto, por meio de sua assessoria de imprensa, ela afirmou ao UOL que o trecho que circula nas redes sociais foi retirado do contexto. A comediante alegou que a fala em momento algum "diminuiu, zombou ou fez escárnio da cantora, ou da morte dela [Marília]" e que se tratava apenas de um comentário sobre monomotor que ela estava prestes a embarcar. A atriz também contou que ela e a estrela do sertanejo trocaram várias mensagens e que a famosa era fã de seu trabalho.

Apesar do esclarecimento, Giovana segue recebendo uma enxurrada de comentários negativos no Twitter e nos comentários de sua página no Instagram.

A cantora Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, vítima de um acidente com um avião monomotor que a levava para Caratinga, em Minas Gerais, onde faria um show naquela noite. Outras quatro pessoas que estavam a bordo também morreram.

Relacionado: Marília Mendonça músicas: relembre os maiores sucessos da cantora